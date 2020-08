Ex amante de Juan Carlos I justificó los US$ 76 millones: "un reconocimiento"

Sobre el famoso safari en 2012, en el que lo acompañó y el rey mató un elefante, Corinna recordó: "Lo vi después (al animal), porque todo el mundo se acerca a mirar. Pero me alejé después de dos minutos. Soy cazadora, pero nunca he matado a un elefante en mi vida y nunca lo haría. Para mí, toda la experiencia de caza fue traumática en ese sentido".

"No tenía ganas de ir en este viaje. Sentía que el rey Juan Carlos intentaba que volviera con él y yo no quería dar una impresión errónea. Casi tuve premoniciones sobre este viaje", agregó luego, haciendo referencia a que, en ese momento, su romance (hasta ese entonces clandestino) había terminado en 2009.

Respecto a los inicios de su relación, reveló: "La primera cita fue a principios de verano. Siempre nos reíamos mucho. Conectamos de inmediato en muchas cosas y teníamos muchos intereses en común: la política, la historia, la buena comida, los vinos. Yo vivía entonces en Londres, acababa de emprender mi propio negocio de consultoría. Y era madre soltera de dos niños. Así que nos encontrábamos en Madrid en una casita de campo dentro de la finca y viajábamos juntos. El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta diez veces al día. Quiero decir, inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa".

Según zu Sayn-Wittgenstein, ella le preguntó cómo encajaría su vínculo con su esposa, la Reina Sofía. "Dijo que tenían un acuerdo para representar a la Corona, pero que tenían vidas totalmente diferentes e independientes. Y el rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra mujer que también ocupó un lugar muy importante en su corazón y su vida", contó.

Tan significativa fue la relación, que Juan Carlos I hasta le propuso matrimonio. Pero ella lo rechazó: "Y yo estaba muy enamorada de él, pero anticipaba -soy estratega política- que iba a ser muy difícil. Y pensé que podría desestabilizar la monarquía. Por eso nunca llegué a perseguir la idea de la boda. Solo lo tomé como una prueba de la seriedad de la relación, en lugar de como algo que realmente se fuera a materializar".

Fuerte fue su decepción, no obstante, tiempo después: "Mi padre sufría un cáncer de páncreas y le habían pronosticado solo unos meses de vida. Así que decidí pasar tiempo con él, éramos muy cercanos. Para mi gran sorpresa, justo después del funeral, el rey me dijo que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años. Literalmente quedé devastada, era lo último que esperaba. Necesitaba apoyo emocional después de la muerte de mi padre y la noticia supuso un choque monumental para mí emocionalmente. Simplemente no me lo esperaba después de que me hubiera pedido matrimonio y de haber visitado a mi padre. Estuve muy mal por unos meses".

"Le dejé muy claro que no toleraría que tuviera relaciones con otras mujeres al mismo tiempo. Creo que al final estaba mortificado por lo que hizo. Pero para mí fue algo que nunca pude superar", contó luego sobre el fin de su relación amorosa, aunque aclaró que siguieron viéndose como amigos.

En cuanto al dinero que el rey emérito le transfirió en 2012 (unos 76 millones de dólares), por el cual está siendo investigada por la Justicia, Corinna dijo: "Estaba muy sorprendida porque obviamente es un regalo enormemente generoso. Diré, sin embargo, que habíamos tenido conversaciones en 2011 sobre su deseo de gestionar su testamento en vida. Empezó a hablar sobre su muerte y lo que quería dejar en su testamento. También mencionó que quería ocuparse de mí, pero no discutimos cantidades. Le preocupaba que su familia no respetara su voluntad".

Por último, sobre por qué cree que recibió esa suma de parte de ex amante, zu Sayn-Wittgenstein respondió: "Creo que fue un reconocimiento por cuánto signifiqué para él, por cuánto significó [el hijo] para él. Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos".