Descubren quién podría ser el verdadero creador de bitcóin

Fue identificado como Satoshi Nakamoto, podría ocultarse bajo la identidad del emprendedor británico y criptógrafo de 55 años, Adam Back, pero él lo niega.
El posible creador de bitcóin, fue identificado como Satoshi Nakamoto, pero podría ocultarse bajo la identidad del emprendedor británico y criptógrafo de 55 años, Adam Back, según lo informado por The New York Times., aunque él lo niega.
Según la investigación del periódico, Back participó en un grupo de anarquistas 'Cypherpunks', al igual que, "muy probablemente", Satoshi.
En los ‘90, sus miembros aspiraban a utilizar la criptografía para liberar a los individuos de la vigilancia gubernamental, al tiempo que les preocupaba profundamente la digitalización de las transacciones financieras, ya que son fáciles de rastrear, como cuando una persona paga con un cheque o una tarjeta de crédito, los bancos conservan registros informáticos.
En ese contexto, Back propuso crear un sistema electrónico de efectivo completamente desvinculado de los bancos, con elementos que hoy forman parte del bitcóin, aunque una década antes de su lanzamiento.
Existen similitudes en la formación académica y las áreas de especialización de ambos. Los dos programadores mostraron gran preocupación por la lucha contra el spam.
Back, incluso, desarrolló un programa para combatirlo ('Hashcash'), mientras que Satoshi mencionó este problema en numerosas ocasiones y planteó ideas similares para afrontarlo. Posteriormente, Satoshi incorporó este concepto en el proceso de minería de bitcóins.
Entre otras claves, se destacó una coincidencia temporal: desde 2008, cuando el bitcóin fue introducido y Satoshi apareció en el espacio público, Back desapareció, y viceversa. Además, tanto Back como Satoshi mostraban una clara preferencia por el anonimato.
Por último, los periodistas compararon las publicaciones de ambas figuras y hallaron múltiples similitudes estilísticas, gramaticales y conceptuales.
En su investigación, los autores analizaron miles de mensajes procedentes de archivos antiguos. Partieron de más de 34.000 usuarios y, mediante diversos criterios, redujeron progresivamente la lista de posibles candidatos hasta llegar a un único nombre que coincidía en todos los aspectos: Adam Back.
Sin embargo, la respuesta de Back contradice los resultados de la investigación. "No soy yo, pero entiendo lo que dices, que esto es lo que la IA dijo con los datos. Pero aun así no soy yo", afirma.
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