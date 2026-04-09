Descubren quién podría ser el verdadero creador de bitcóin

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Demasiadas coincidencias sobre el posible creador de bitcoin

Existen similitudes en la formación académica y las áreas de especialización de ambos. Los dos programadores mostraron gran preocupación por la lucha contra el spam.

Back, incluso, desarrolló un programa para combatirlo ('Hashcash'), mientras que Satoshi mencionó este problema en numerosas ocasiones y planteó ideas similares para afrontarlo. Posteriormente, Satoshi incorporó este concepto en el proceso de minería de bitcóins.

Entre otras claves, se destacó una coincidencia temporal: desde 2008, cuando el bitcóin fue introducido y Satoshi apareció en el espacio público, Back desapareció, y viceversa. Además, tanto Back como Satoshi mostraban una clara preferencia por el anonimato.

Por último, los periodistas compararon las publicaciones de ambas figuras y hallaron múltiples similitudes estilísticas, gramaticales y conceptuales.

¿Inteligencia Artificial o real?

En su investigación, los autores analizaron miles de mensajes procedentes de archivos antiguos. Partieron de más de 34.000 usuarios y, mediante diversos criterios, redujeron progresivamente la lista de posibles candidatos hasta llegar a un único nombre que coincidía en todos los aspectos: Adam Back.

Sin embargo, la respuesta de Back contradice los resultados de la investigación. "No soy yo, pero entiendo lo que dices, que esto es lo que la IA dijo con los datos. Pero aun así no soy yo", afirma.