Video: Un sicario mató en Perú a un hombre de 22 balazos en un supuesto ajuste de cuentas

Un sujeto irrumpió en una reunión familiar y asesinó a uno de los presentes. La Policía no descarta que el ataque haya sido planificado.
Una tranquila celebración familiar en el norte de Perú terminó con el asesinato de uno de los asistentes, que recibió 22 tiros por parte de un desconocido que irrumpió en la reunión y que no se fue hasta cerciorarse de que había cumplido su cometido.
Las escenas de violencia ocurrieron en una vivienda en la ciudad peruana de Sullana, Piura, a la que llegó el homicida en una moto portando un fusil. El hombre también le disparó a otra persona que trató de impedir el hecho.
El hecho ocurrió en el sector La Selva, donde un grupo de personas compartía una reunión en el jardín de una vivienda. Entre conversaciones, música y bebidas, nadie imaginó que en cuestión de segundos todo cambiaría.
De acuerdo con testigos, una moto estacionó cerca del lugar. Segundos después, un sujeto vestido con una polera oscura descendió del vehículo y, sin mediar palabra, abrió fuego contra uno de los asistentes.
La violencia del ataque fue inmediata. La víctima, que se encontraba sentada, cayó tras los primeros disparos. Otro de los presentes intentó intervenir, pero fue repelido a balazos.
El pánico se apoderó del lugar. Los asistentes se refugiaron entre las sillas o corrieron hacia el interior de la vivienda para salvar sus vidas, mientras el atacante continuaba disparando sin control.
Lejos de detenerse, el sicario se acercó nuevamente a su objetivo y efectuó más disparos, asegurándose de acabar con su vida. Según información preliminar, utilizó una atralladora tipo mini uzi y habría realizado hasta 22 disparos.
La víctima fue identificada como Miguel Ángel Sandoval Vaca, quien murió en el mismo lugar, frente a la mirada impotente de sus familiares y amigos.
Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas en la zona.
Las autoridades no descartan que el ataque haya sido planificado y ejecutado con seguimiento previo a la víctima.
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