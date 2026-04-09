Video: Un sicario mató en Perú a un hombre de 22 balazos en un supuesto ajuste de cuentas

La violencia del ataque fue inmediata. La víctima, que se encontraba sentada, cayó tras los primeros disparos. Otro de los presentes intentó intervenir, pero fue repelido a balazos.

El pánico se apoderó del lugar. Los asistentes se refugiaron entre las sillas o corrieron hacia el interior de la vivienda para salvar sus vidas, mientras el atacante continuaba disparando sin control.

Lejos de detenerse, el sicario se acercó nuevamente a su objetivo y efectuó más disparos, asegurándose de acabar con su vida. Según información preliminar, utilizó una atralladora tipo mini uzi y habría realizado hasta 22 disparos.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Sandoval Vaca, quien murió en el mismo lugar, frente a la mirada impotente de sus familiares y amigos.

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Posible ajuste de cuentas

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas en la zona.

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido planificado y ejecutado con seguimiento previo a la víctima.