Francia: la captura de Maduro "viola el principio de no uso de la fuerza"

A través de X, Barrot añadiò que "Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su propio futuro".

El diplomático advirtió que "el creciente número de violaciones de este principio por parte de las naciones que tienen la responsabilidad principal de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá graves consecuencias para la seguridad mundial".

"Tras haber aprendido de la historia, Francia se prepara para ello, pero no puede aceptarlo. Reitera su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, que debe seguir guiando la acción internacional de los Estados, siempre y en todo lugar", dijo el canciller francés quien alegó que su país defiende "la soberanía del pueblo venezolano, cuya voz debe prevalecer".

conferenciamaralago El presidente norteamericano, Donald Trump, en conferencia de prensa.

Donald Trump confirma la captura de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este sábado una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, donde ofrece detalles sobre la captura de su par venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por diversas acusaciones. En una de sus primeras definiciones, dijo que la operación militar en el país caribeño constituyó una demostración de fuerza como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el líder republicano, la detención de Maduro y su esposa se llevó a cabo gracias al "abrumador poder militar estadounidense”, desplegado desde el aire, la tierra y el mar. Incluso, comparó la ofensiva con otras operaciones que ordenó durante su mandato, entre ellas el ataque de junio pasado contra instalaciones nucleares de Irán.

En otro momento de la conferencia de prensa, Trump anunció que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo.