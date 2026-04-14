Fuerte choque entre Trump y el papa León XIV

Las críticas también incluyeron cuestionamientos más amplios a la visión del pontífice, a quien acusó de tener una mirada política equivocada y de mostrar debilidad frente al crimen.

Una respuesta medida

Desde el Vaticano, la reacción fue cauta. León XIV evitó polemizar directamente, aunque dejó en claro su enfoque: “Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra”.

69d58e92e9ff71276c340982 El Papa pidió paz y evitó confrontar tras las duras críticas del mandatario estadounidense.

El Papa reafirmó la importancia del diálogo y remarcó que su postura responde a principios religiosos, no a posicionamientos políticos.

Líderes de distintos países salieron a respaldar al pontífice y a remarcar la importancia de promover soluciones pacíficas, entre ellos, Pedro Sánchez destacó el rol del Papa como promotor de la paz, mientras que Giorgia Meloni consideró legítima su intervención en estos debates.