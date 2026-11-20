Una interrupción a escala global afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, mientras que errores en las comunicaciones provocaron que se dejaran en tierra vuelos a nivel nacional, lo que perturbó cerca de 20.000 vuelos en todo el país.

Además, miles de clientes informaron de dificultades para acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos estadounidenses, y la red de comunicaciones interna utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de carácter altamente confidencial, quedó fuera de servicio.

Expertos en ciberseguridad consultados por Reuters señalaron que algunas de las fallas podrían estar vinculadas con los esfuerzos de las empresas para instalar rápidamente parches que corrijan vulnerabilidades de software descubiertas recientemente. Las herramientas avanzadas de inteligencia artificial facilitan la identificación de debilidades en los sistemas de protección informática.

Trump minimizó el alcance de los episodios y los describió como acontecimientos individuales, sin relación entre sí, provocados por actualizaciones rutinarias. Durante su viaje a Manila, el mandatario afirmó: “Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, estas cosas pasan. Está bien”.

La oficina del director nacional de Ciberseguridad fue creada por el Congreso y tiene autoridad indirecta sobre los asuntos relacionados con la inteligencia artificial. Según antiguos funcionarios, el organismo registró una elevada rotación de personal durante los últimos meses.