Trump destituyó al jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, tras las fallas tecnológicas que afectaron a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó el jueves al director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, pocos días después de que una serie de fallas tecnológicas afectaran al transporte aéreo, al sector bancario y a los sistemas de seguridad nacional.
En un contexto en el que la Administración Trump fue objeto de críticas generalizadas en los últimos días, el mandatario designó a Kirsten Davies, actual directora de información del Departamento de Defensa, como nueva directora. Asimismo, el cargo requiere la confirmación del Senado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a la funcionaria por su designación. “Felicitaciones a la nueva directora nacional de ciberseguridad, Kirsten Davies; esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos”, escribió.
Cairncross, quien dirigía la Oficina Nacional de Ciberseguridad desde agosto de 2025, en marzo de este año publicó una estrategia nacional de ciberseguridad que daba prioridad a las medidas ciberofensivas.
Una interrupción a escala global afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, mientras que errores en las comunicaciones provocaron que se dejaran en tierra vuelos a nivel nacional, lo que perturbó cerca de 20.000 vuelos en todo el país.
Además, miles de clientes informaron de dificultades para acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos estadounidenses, y la red de comunicaciones interna utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de carácter altamente confidencial, quedó fuera de servicio.
Expertos en ciberseguridad consultados por Reuters señalaron que algunas de las fallas podrían estar vinculadas con los esfuerzos de las empresas para instalar rápidamente parches que corrijan vulnerabilidades de software descubiertas recientemente. Las herramientas avanzadas de inteligencia artificial facilitan la identificación de debilidades en los sistemas de protección informática.
Trump minimizó el alcance de los episodios y los describió como acontecimientos individuales, sin relación entre sí, provocados por actualizaciones rutinarias. Durante su viaje a Manila, el mandatario afirmó: “Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, estas cosas pasan. Está bien”.
La oficina del director nacional de Ciberseguridad fue creada por el Congreso y tiene autoridad indirecta sobre los asuntos relacionados con la inteligencia artificial. Según antiguos funcionarios, el organismo registró una elevada rotación de personal durante los últimos meses.
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