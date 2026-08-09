Milei prepara dos nuevos viajes a Estados Unidos para reforzar su alianza con Trump

El presidente viajará a Washington en octubre y a Miami en diciembre para participar de un evento conservador y de la cumbre del G20 junto a Pablo Quirno.
El Gobierno confirmó que Javier Milei viajará dos veces a Estados Unidos antes de fin de año, en una nueva señal del lugar central que ocupa Washington en su política exterior. El presidente participará de un evento vinculado al ecosistema conservador en octubre y luego asistirá a la cumbre de líderes del G20 en diciembre. Pablo Quirno acompañará al mandatario en ambas visitas.
La primera escala será el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana. El encuentro reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y representantes diplomáticos, con una agenda centrada en liderazgo, economía y vínculos entre Estados Unidos y América Latina. En diciembre, en tanto, viajará a Miami para la cumbre del G20, prevista para el 14 y 15, con Donald Trump como anfitrión.
La Casa Rosada todavía no anticipó la agenda bilateral del Presidente durante ambos viajes ni confirmó un nuevo encuentro individual con Trump. Sin embargo, el Gobierno mantiene el vínculo con la administración republicana como una de las principales prioridades de su política exterior. Estados Unidos e Israel son considerados los principales socios estratégicos y la gestión libertaria busca profundizar la cooperación en materia política, económica, comercial y de seguridad.
La agenda internacional de Milei estará atravesada además por el escenario regional y las tensiones con Brasil. El gobierno de Lula da Silva redujo el nivel político de la relación después de los últimos cruces con el Presidente argentino, aunque la Argentina decidió preservar los canales comerciales e institucionales. La situación coincide con el calendario electoral brasileño, cuya primera vuelta será el 4 de octubre y un eventual balotaje el 25.
En paralelo, la Casa Rosada percibe una mejora en el vínculo con Venezuela después de la asistencia humanitaria enviada por Argentina tras los terremotos y de la reactivación de contactos entre ambos gobiernos. "Después de la ayuda humanitaria, quedamos en mejores condiciones. Todo es dinámico", señalaron desde Nación. De todos modos, el Ejecutivo evita hablar de una normalización plena y sostiene que todavía existen temas sensibles pendientes.
Antes de los viajes a Estados Unidos, Milei tendrá en septiembre otra cita internacional relevante con la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general se desarrollará entre el 22 y el 26 y el 28 de ese mes. Con Washington como eje, la estrategia exterior del Gobierno combinará el alineamiento con Trump, la alianza con Israel y una postura más pragmática hacia otros países de la región, mientras avanza en negociaciones económicas y comerciales con la administración estadounidense.
comentar