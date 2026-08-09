Milei prepara dos nuevos viajes a Estados Unidos para reforzar su alianza con Trump

En paralelo, la Casa Rosada percibe una mejora en el vínculo con Venezuela después de la asistencia humanitaria enviada por Argentina tras los terremotos y de la reactivación de contactos entre ambos gobiernos. "Después de la ayuda humanitaria, quedamos en mejores condiciones. Todo es dinámico", señalaron desde Nación. De todos modos, el Ejecutivo evita hablar de una normalización plena y sostiene que todavía existen temas sensibles pendientes.

Antes de los viajes a Estados Unidos, Milei tendrá en septiembre otra cita internacional relevante con la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general se desarrollará entre el 22 y el 26 y el 28 de ese mes. Con Washington como eje, la estrategia exterior del Gobierno combinará el alineamiento con Trump, la alianza con Israel y una postura más pragmática hacia otros países de la región, mientras avanza en negociaciones económicas y comerciales con la administración estadounidense.