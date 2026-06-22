Larry, el gato que ya vio pasar a siete primeros ministros en Reino Unido

La fama de Larry trascendió las fronteras británicas. Habitual protagonista de fotografías y coberturas periodísticas, acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales y suele captar la atención de visitantes y periodistas.

Embed - El famoso gato Larry cumple 15 años viviendo en la casa del primer ministro del Reino Unido

El fotógrafo Justin Ng, uno de los profesionales que más lo retrató en Downing Street, destacó su capacidad para atraer cámaras y generar interés. "Incluso los niños que van a visitar Downing Street, lo primero que hacen es preguntar por Larry, no por el primer ministro", afirmó.

images (79) El gato más famoso del Reino Unido volvió a ser noticia tras la llegada de Keir Starmer al poder.

Antes de instalarse en la residencia oficial, Larry fue rescatado de un refugio para animales cercano a Londres, su historia de adopción y permanencia en el centro del poder británico contribuyó a convertirlo en un personaje querido por gran parte del público.