El petróleo se vuelve a disparar y se acerca a los US$100

En las últimas horas, Irán aumentó los controles sobre el estrecho de Ormuz y se agregó el bloqueo de los hutíes de Yemen (aliados de Teherán) al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que amenaza con un conflicto de mayor dimensión.

En este caso, la restricción de la circulación por ahora solo aplica a los barcos de Arabia Saudita, en respuesta al bloqueo saudí sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén uniendo Asia con Europa y concentra la circulación de un 12% del comercio global, incluyendo millones de barriles de crudo, por lo que la inseguridad para transitarlo enciende las alarmas sobre el efecto en el costo de los productos que se mueven por la zona.

De esta manera, la continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán junto a la inestabilidad del tránsito fluvial seguro por el estrecho de Ormuz y el de Bab el-Mandeb impacta de lleno en los mercados energéticos.