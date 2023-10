Hamás pide la liberación de 6.000 prisioneros a cambio de 200 rehenes israelíes

A través de una declaración televisada, el portavoz militar de Hamás, Abu Obeida, explicó que aún no hay un recuento definitivo de los rehenes, debido a "dificultades prácticas y de seguridad", pero aseguró que 200 de ellos se encuentran en manos de Hamás y otras 50 personas están retenidas por otras "facciones de la resistencia y otros lugares".

Obeida afirmó también que los rehenes extranjeros son "invitados" del grupo terrorista y prometió protegerlos y liberarlos cuando las condiciones "sobre el terreno" lo permita".

Asimismo, el portavoz militar señaló que la amenaza de una operación terrestre israelí en Gaza no "asusta" al movimiento palestino. "Estamos preparado para eso", dijo.

Por su parte, Basem Naim, exministro palestino y responsable de las relaciones internacionales de Hamás, comentó a la cadena Sky News que "es imposible" verificar si los 199 civiles israelíes tomados como rehenes siguen con vida, porque Gaza está sometida a intensos bombardeos.

"Hemos dicho a todos los mediadores que estamos dispuestos a liberar a todos los rehenes civiles cuando cese la agresión contra nuestro pueblo", comentó Naim en una entrevista con el canal británico de noticias

El responsable de Hamás advirtió también que la continuidad de los bombardeos de las fuerzas israelíes podría poner en peligro la vida de los rehenes, de los que hasta ahora han muerto nueve.

Embed

Publican un video de una rehén israelí

En ese contexto, Hamás difundió este lunes un video de "una de las cautivas Gaza", en el que aparece una joven hablando en hebreo. Las imágenes se conocieron a través de la cuenta oficial del grupo radical en la red de mensajería Telegram y hasta ahora no fueron verificadas ni confirmadas por autoridades israelíes.

El video indica que la joven, a la que se ve con heridas en una de sus manos, fue secuestrada "en el primer día" del ataque de Hamás en territorio israelí, el 7 de octubre pasado.

"Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de (la localidad de) Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en (la ciudad de) Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", aseguró la joven en el video, según recogió el diario israelí Haaretz.

"Solo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo antes posible", suplicó.

Más de 1.400 personas murieron en Israel en el ataque de Hamas el 7 de este mes, según las últimas cifras brindadas por responsables israelíes. En tanto, más de 2.750 personas perdieron la vida en bombardeos israelíes de represalia en la Franja de Gaza.