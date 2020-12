Impactante atentado terrorista en el aeropuerto de Yemen

"Al menos diez personas murieron en el ataque que causó igualmente decenas de heridos, según un primer balance", dijo una fuente médica citada por la agencia de noticias AFP.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran escombros y vidrios rotos esparcidos cerca del edificio del aeropuerto y al menos dos cuerpos sin vida. El ex primer ministro yemení Ahmed bin Daghr condenó el ataque y dijo: "Los actos de agresión maliciosos, dirigidos contra el gobierno en el aeropuerto de Adén no lo disuadirán de completar la misión, y lo que sucedió es un crimen atroz que no debe quedar impune".

https://twitter.com/AlertaNews24/status/1344278032039739392 | URGENTE: El Ministro de Información del gobierno de unidad de Yemen ha acusado a los hutíes del ataque en el aeropuerto de Adén pic.twitter.com/459Ea6M1ya — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 30, 2020

En un país pobre devastado por los conflictos, el nuevo Gobierno yemení de unidad que reúne a ministros del Gobierno de Hadi y separatistas del sur fue formado el 18 de diciembre bajo el impulso de Arabia Saudita.

Estos dos bandos que se disputaban el poder en el Sur continúan siendo aliados desde hace seis años contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán y que se apoderaron de una gran parte del norte del país, incluyendo la capital Sanaá.

image.png Impactante atentado en el aeropuerto de Yemen

El conflicto experimentó un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación en una guerra que dejó miles de muertos y provocó la mayor crisis humanitaria de la actualidad.

Actualmente, casi el 80% de la población de Yemen, unos 24 millones de personas, necesitan asistencia en el país, donde hay más de 20 millones en inseguridad alimentaria.