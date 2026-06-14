Se estrelló una avioneta de paracaidismo en EE.UU. y murieron sus 12 ocupantes

Avioneta Misuri

El impacto provocó una explosión y un incendio que fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia. Sin embargo, la violencia del choque no dejó posibilidades de supervivencia para ninguno de los ocupantes.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraban restos de metal retorcido y fragmentos de la aeronave esparcidos sobre un campo cercano al aeropuerto, mientras decenas de vehículos policiales, ambulancias y unidades de bomberos trabajaban en la zona.

La investigación del accidente

El jefe policial del condado de Bates, Chad Anderson, indicó que algunos familiares de los pasajeros presenciaron el accidente, ya que se encontraban en el aeropuerto acompañando a quienes participarían de la actividad recreativa. Ante la magnitud de la tragedia, clérigos y voluntarios acudieron al lugar para brindar asistencia emocional y acompañamiento a los allegados de las víctimas.

Las autoridades señalaron que aún trabajan en la identificación formal de algunos fallecidos y en la notificación a sus familiares. La Patrulla de Caminos de Missouri confirmó que todos los ocupantes murieron en el acto.

AP26165739019879

Por el momento, no se hallaron indicios de que alguna persona haya intentado saltar de la aeronave antes del impacto. Los equipos de rescate inspeccionaron exhaustivamente la zona y descartaron la presencia de sobrevivientes.

La aeronave accidentada era una Pacific Aerospace 750XL, un modelo turbohélice monomotor ampliamente utilizado en operaciones de paracaidismo debido a su capacidad de carga y a su aptitud para despegar y aterrizar en pistas cortas. Según los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), el aparato había sido fabricado en 2010.

Funcionarios de la FAA se trasladaron al lugar poco después del accidente, mientras que especialistas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron los procedimientos para encabezar la investigación oficial. Los peritos analizarán el estado mecánico de la aeronave, las condiciones meteorológicas y las comunicaciones mantenidas antes del despegue.

El accidente también reavivó el debate sobre la seguridad en las operaciones de paracaidismo en Estados Unidos. El experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti, exinvestigador de la FAA y de la NTSB, recordó que varios accidentes ocurridos en el pasado estuvieron vinculados a deficiencias de mantenimiento y a controles menos exigentes que los aplicados a las aerolíneas comerciales.

La propia NTSB había manifestado preocupaciones similares tras un accidente ocurrido en Hawái en 2019, en el que murieron once personas durante un vuelo de paracaidismo. En aquella oportunidad, el organismo cuestionó la capacidad del sistema regulatorio para garantizar estándares adecuados de seguridad en este tipo de operaciones.

Mientras continúan las pericias, el Aeropuerto Memorial de Butler y los caminos cercanos permanecerán cerrados al público. La investigación buscará esclarecer qué provocó que el avión perdiera potencia apenas iniciado el vuelo y se convirtiera en escenario de una de las peores tragedias aéreas registradas este año en Estados Unidos.