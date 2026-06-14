Donald Trump lamentó el ataque de Israel a Beirut y dijo estar cerca del acuerdo de paz con Irán

Los ataques de las fuerzas israelíes contra Beirut replicaron la dinámica registrada hace una semana, cuando una ofensiva similar desencadenó una respuesta con misiles balísticos por parte de Irán, poniendo en riesgo la tregua.

La seguridad del bastión de Hezbolá es una condición inapelable de Teherán, gran valedor del partido-milicia, para sentarse a negociar. "El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", comentó Trump antes de llamar a la tranquilidad.

"No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa", concluyó.