Donald Trump lamentó el ataque de Israel a Beirut y dijo estar cerca del acuerdo de paz con Irán

"No debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial", afirmó el presidente de Estados Unidos. Llamó a la calma al gobierno de Israel y las milicias libanesas del Hezbolá para que cesen las hostilidades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este domingo el ataque aéreo de Israel contra el sur de Beirut, un bombardeo que "no tendría que haber ocurrido", y llamó a la calma tanto a Tel Aviv como a las milicias libanesas de Hezbolá para que pongan fin a las hostilidades porque está "muy cerca" de pactar el memorándum de entendimiento con Irán para abrir un proceso de paz.
Israel lanzó varios misiles contra un edificio de departamentos en el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut y bastión de Hezbolá, en respuesta a lo que denunció como varios aviones no tripulados con carga explosiva contra su territorio. La ofensiva israelí dejó al menos tres muertos y 15 heridos.
"Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", planteó Trump.
El líder republicano festeja su cumpleaños 80 con un gran evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca y la esperanza de cerrar este acuerdo preliminar con Irán. De hecho, se mostró convencido el último sábado de que la firma ocurriría hoy, pero a lo largo del día los negociadores iraníes han trasladado su profundo escepticismo por los flecos técnicos que quedan por cerrar y, sobre todo, por el bombardeo en Dahiya.
Los ataques de las fuerzas israelíes contra Beirut replicaron la dinámica registrada hace una semana, cuando una ofensiva similar desencadenó una respuesta con misiles balísticos por parte de Irán, poniendo en riesgo la tregua.
La seguridad del bastión de Hezbolá es una condición inapelable de Teherán, gran valedor del partido-milicia, para sentarse a negociar. "El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", comentó Trump antes de llamar a la tranquilidad.
"No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa", concluyó.