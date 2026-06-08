"No hay futuro posible sin orden y sin justicia", dijo Jorge Macri

Jorge Macri, durante el acto por el atentado a la AMIA. Jorge Macri, durante el acto por el atentado a la AMIA.

Más de 100 viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos, la pérdida de gas en la zona fue de gran magnitud, la onda expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600/700, en la Ciudad de Buenos Aires, lanzando autos, árboles, carteles y personas por los aires; los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron hasta a seis cuadras a la redonda.

La investigación de este atentado tuvo trabas, zonas oscuras y todo tipo de idas y vueltas, que hicieron prácticamente nula la causa durante todo el período de Menem como Presidente.

A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba unas 100.000 páginas y más de 1500 carpetas con escuchas. El juicio, empezado en septiembre de 2001, había terminado en 2004, con un fallo demoledor del Tribunal Oral Federal 3: a raíz de las numerosas irregularidades cometidas en la causa, el dictamen declaraba todo nulo.