"No hay futuro posible sin orden y sin justicia", dijo Jorge Macri

El Jefe de Gobierno participó de la entrega de los Premios Ana Frank para Latinoamérica, y criticó la falta de resultados por el Atentado a la AMIA
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la figura de Ana Frank, al señalar que "nos dejó esta enseñanza: incluso en los momentos más oscuros, nunca debemos renunciar a la libertad”.
“Sostenemos nuestro firme pedido de Justicia por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. No hay futuro posible sin orden y sin justicia”, aseguró Jorge Macri durante la entrega de los "Premios Ana Frank para América Latina" celebrada en el Teatro Alvear.
Junto al Jefe de Gobierno Porteño Participaron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom.
El 18 de julio de 1994, una bomba destruyó la histórica sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y varios edificios aledaños quedaron reducidos a escombros. En el atentado murieron 85 personas y otras 300 quedaron heridas; 67 de las víctimas se encontraban dentro del edificio y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños.
Más de 100 viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos, la pérdida de gas en la zona fue de gran magnitud, la onda expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600/700, en la Ciudad de Buenos Aires, lanzando autos, árboles, carteles y personas por los aires; los vidrios de las ventanas de las viviendas y negocios estallaron hasta a seis cuadras a la redonda.
La investigación de este atentado tuvo trabas, zonas oscuras y todo tipo de idas y vueltas, que hicieron prácticamente nula la causa durante todo el período de Menem como Presidente.
A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba unas 100.000 páginas y más de 1500 carpetas con escuchas. El juicio, empezado en septiembre de 2001, había terminado en 2004, con un fallo demoledor del Tribunal Oral Federal 3: a raíz de las numerosas irregularidades cometidas en la causa, el dictamen declaraba todo nulo.
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