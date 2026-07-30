Paraguay convoca al embajador de Brasil por una declaración de Lula

El Gobierno paraguayo entregará una nota oficial al representante brasileño tras cuestionar las afirmaciones de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el inicio de la Guerra de la Triple Alianza.
Paraguay decidió convocar al embajador de Brasil en Asunción para manifestar oficialmente su desacuerdo con las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el origen de la Guerra de la Triple Alianza. La medida fue anunciada por el canciller Rubén Ramírez Lezcano, quien entregará una nota diplomática junto al vicepresidente Pedro Alliana.
El reclamo apunta a las afirmaciones realizadas por Lula durante un discurso en el que aseguró que la invasión paraguaya a Brasil fue el hecho que dio inicio al conflicto del siglo XIX, una interpretación que fue rechazada por autoridades, legisladores e historiadores paraguayos.
El canciller sostuvo que el episodio fue tratado "al más alto nivel" entre ambos países y defendió la postura del Gobierno.
"La dignidad de Paraguay no se negocia (...) la diplomacia tiene sus tiempos y sus formas", afirmó Ramírez Lezcano al anunciar la convocatoria del representante brasileño.
También señaló que mantuvo conversaciones con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, durante una reunión en Lima, y que posteriormente Lula dialogó telefónicamente con el presidente paraguayo, aunque no trascendieron detalles de esa comunicación.
Las declaraciones del mandatario brasileño reavivaron una discusión histórica sobre las causas que originaron la Guerra de la Triple Alianza. Mientras Lula sostuvo que la invasión paraguaya fue el detonante del conflicto, distintos historiadores recuerdan que el conflicto, del cual también participó Argentina, comenzó tras la intervención militar de Brasil en Uruguay en 1864, país que entonces mantenía una alianza con Paraguay.
Durante un acto vinculado a la política de defensa, el presidente brasileño expresó: "A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", y agregó que las acciones también alcanzaron a Uruguay y Argentina.
comentar