Paraguay convoca al embajador de Brasil por una declaración de Lula

También señaló que mantuvo conversaciones con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, durante una reunión en Lima, y que posteriormente Lula dialogó telefónicamente con el presidente paraguayo, aunque no trascendieron detalles de esa comunicación.

Las declaraciones del mandatario brasileño reavivaron una discusión histórica sobre las causas que originaron la Guerra de la Triple Alianza. Mientras Lula sostuvo que la invasión paraguaya fue el detonante del conflicto, distintos historiadores recuerdan que el conflicto, del cual también participó Argentina, comenzó tras la intervención militar de Brasil en Uruguay en 1864, país que entonces mantenía una alianza con Paraguay.

Durante un acto vinculado a la política de defensa, el presidente brasileño expresó: "A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", y agregó que las acciones también alcanzaron a Uruguay y Argentina.