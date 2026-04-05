Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca

El Servicio Secreto indicó que trabaja en conjunto con la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y con la Policía de Parques de Estados Unidos para esclarecer lo sucedido. En ese marco, las fuerzas de seguridad buscan a una persona de interés y a un vehículo que podrían estar vinculados con los reportes.

Fuentes oficiales señalaron que el parque, que forma parte del denominado Parque del Presidente, se encuentra parcialmente cerrado desde hace semanas debido a obras de renovación, lo que también forma parte del análisis en la investigación.

Si bien no se confirmaron disparos de manera concluyente, el episodio encendió las alertas en el corazón político de Estados Unidos, donde cualquier incidente de estas características activa protocolos de máxima seguridad.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas preventivas en la zona, mientras se intenta determinar el origen de las detonaciones reportadas.