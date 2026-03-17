Irán endurece su postura contra Javier Milei y advierte sobre posibles represalias contra Argentina

La tensión escaló tras el discurso que Milei brindó el 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York, donde se definió como “el presidente más sionista del mundo” y justificó su postura al responsabilizar a Irán por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.

“Nos han puesto dos bombas. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, sostuvo el mandatario, al tiempo que ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Desde Teherán, la respuesta no solo rechazó esas acusaciones, pese a que la justicia argentina sostiene desde hace décadas la responsabilidad iraní en el atentado a la AMIA de 1994, sino que también denunció una supuesta campaña de “iranofobia” impulsada por presiones externas.

La editorial advierte que Irán “no puede permanecer indiferente ante posiciones hostiles” y sugiere que la Argentina se ha integrado a una estrategia de confrontación internacional contra la República Islámica.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y suma un nuevo foco de preocupación para la política exterior argentina. Actualmente, Buenos Aires mantiene cerrada su embajada en Teherán, mientras que la representación diplomática iraní continúa operativa en el país.