Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra Israel

La jornada del viernes resultó la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades hace cinco semanas. El incidente principal se desencadenó tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, lo que activó una operación de búsqueda y rescate de alta complejidad. Si bien uno de los tripulantes fue recuperado con vida, el destino del segundo miembro de la cabina permanece bajo un hermetismo absoluto, mientras las unidades de élite continúan las labores de rastreo en zona hostil.

donald-trump-senala Trump le bajó el tono al derribo de un caza F-15 y un avión de ataque A-10 Warthog estadounidenses.

Esta secuencia de ataques representó un desafío directo a la narrativa de la Casa Blanca. Apenas 48 horas antes, Trump había asegurado en un discurso nacional que Irán se encontraba “completamente diezmado”.

La realidad en el terreno, enmarcada en la denominada Operación Furia Épica -un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel-, sugiere una resistencia persistente por parte del aparato defensivo de la República Islámica, a pesar de las bajas masivas en su cúpula de poder.