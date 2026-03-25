Irán rechazó la propuesta de paz de Estados Unidos y presentó sus propias condiciones

Las condiciones de Irán para un posible alto el fuego incluyen un cese total de las “agresiones y asesinatos” contra sus funcionarios, establecer mecanismos que garanticen que no se vuelva a imponer una guerra al país y el pago definido de reparaciones por los daños causados. A esto se le suma el fin de las hostilidades en todos los frentes para los grupos de resistencia regionales y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como un derecho natural y legal, lo que puede ser el punto más conflictivo para la Casa Blanca.