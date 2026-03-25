Irán rechazó la propuesta de paz de Estados Unidos y presentó sus propias condiciones

A través de mediadores paquistaníes, Irán devolvió un plan de cinco puntos innegociables que incluye reparaciones de guerra y el control total del estrecho de Ormuz.
La cadena iraní Press TV confirmó que la República Islámica rechazó formalmente la propuesta de paz de Estados Unidos, que había sido enviada a través de mediadores de Paquistán. El plan estadounidense, compuesto por 15 puntos para poner fin a casi un mes de conflicto, fue descartado por Teherán, que aprovechó para presentar sus propias cinco condiciones innegociables.
“Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, afirmó un alto funcionario anónimo citado por el canal oficial, quien además remarcó que los “duros golpes” en todo Medio Oriente van a continuar hasta que se satisfagan sus demandas.
Las condiciones de Irán para un posible alto el fuego incluyen un cese total de las “agresiones y asesinatos” contra sus funcionarios, establecer mecanismos que garanticen que no se vuelva a imponer una guerra al país y el pago definido de reparaciones por los daños causados. A esto se le suma el fin de las hostilidades en todos los frentes para los grupos de resistencia regionales y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como un derecho natural y legal, lo que puede ser el punto más conflictivo para la Casa Blanca.
Desde el lado iraní, la agencia semioficial Fars señaló que no sería “lógico” entablar conversaciones directas con quienes, según ellos, ya han violado acuerdos previos. Una fuente le comentó a ese medio que Irán pretende alcanzar sus objetivos estratégicos antes de soltar el acelerador: “El fin de la guerra se producirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump lo imagine”.
Por su parte, la confirmación de que el plan de paz viajó de Washington a Teherán llegó desde Islamabad. Altos cargos paquistaníes indicaron que el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal Asim Munir estuvieron en contacto directo con ambas partes para intentar acercar posiciones. Paquistán aparece como el mediador ideal por su buena relación con los dos países y sus vínculos de defensa mutua con Arabia Saudita. Mientras el mundo espera una señal de distensión, Irán subrayó que no habrá negociaciones antes de que se acepten todos sus puntos.
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