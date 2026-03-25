Trump envió a Irán un plan de 15 puntos para un alto el fuego, pero rechazaron negociar

Sin embargo, el gobierno iraní volvió a negar que existan negociaciones en curso. El embajador iraní en Pakistán aseguró que no hubo contactos directos ni indirectos con Estados Unidos, mientras que voceros militares se burlaron de la propuesta. “¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, declaró el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general que coordina a las fuerzas armadas iraníes.

La iniciativa diplomática se conoce mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región y continúan los ataques cruzados entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses. Según fuentes citadas por medios norteamericanos, el plan fue enviado al mismo tiempo que Washington trasladaba tropas y unidades de marines a Medio Oriente, en un intento de presionar para alcanzar un acuerdo que evite una escalada mayor del conflicto.