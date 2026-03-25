Trump envió a Irán un plan de 15 puntos para un alto el fuego, pero rechazaron negociar

La propuesta incluye sanciones, control nuclear y libre navegación en Ormuz. Desde Estados Unidos buscan una cumbre con mediación de Pakistán mientras continúan los ataques.
Estados Unidos le envió a Irán un plan de 15 puntos para negociar un alto el fuego definitivo en Medio Oriente, en medio de la escalada militar y de los intentos diplomáticos para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. La existencia de la propuesta fue confirmada por funcionarios citados por The Associated Press y The New York Times, que señalaron que el mensaje fue transmitido a través de intermediarios de Pakistán.
El documento plantea un acuerdo amplio que incluye:
La iniciativa fue presentada como una plataforma de “entendimiento global” que va más allá del conflicto actual.
La Casa Blanca busca avanzar hacia una reunión presencial entre delegaciones, que podría realizarse en Pakistán con mediación de ese país y de Egipto. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó que está dispuesto a facilitar conversaciones, mientras que funcionarios estadounidenses indicaron que Washington aceptó en principio participar de una cumbre si se logra convencer a Teherán.
Sin embargo, el gobierno iraní volvió a negar que existan negociaciones en curso. El embajador iraní en Pakistán aseguró que no hubo contactos directos ni indirectos con Estados Unidos, mientras que voceros militares se burlaron de la propuesta. “¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, declaró el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general que coordina a las fuerzas armadas iraníes.
La iniciativa diplomática se conoce mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región y continúan los ataques cruzados entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses. Según fuentes citadas por medios norteamericanos, el plan fue enviado al mismo tiempo que Washington trasladaba tropas y unidades de marines a Medio Oriente, en un intento de presionar para alcanzar un acuerdo que evite una escalada mayor del conflicto.
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