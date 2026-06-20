Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y crece la tensión con Israel y EE.UU.

La crisis se profundizó apenas horas después de que funcionarios estadounidenses anunciaran una tregua entre Israel y Hezbollah. Aunque el embajador israelí en Washington aseguró que su país respetaría el alto el fuego si la milicia proiraní hacía lo mismo, la pausa duró poco tiempo.

Un barco petrolero transitando por el Estrecho de Ormuz. Trump endureció ayer su postura con un bloqueo. Un barco petrolero transitando por el Estrecho de Ormuz. Trump endureció ayer su postura con un bloqueo.

Durante la noche, el Ejército israelí informó que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles contra sus posiciones en el sur del Líbano y respondió con nuevos bombardeos. La agencia estatal libanesa NNA reportó ataques sobre una veintena de localidades de la región.

La nueva escalada también afectó el proceso diplomático entre Washington y Teherán. La ronda de negociaciones que debía comenzar el viernes en Suiza fue suspendida indefinidamente después de los ataques israelíes que dejaron más de 40 muertos en territorio libanés. Como consecuencia, el vicepresidente estadounidense JD Vance canceló el viaje que tenía previsto para participar de los encuentros.

Pese a la suspensión, distintos actores internacionales intentan mantener abierto el diálogo. Diplomáticos de varios países se reunieron este sábado en el complejo de Bürgenstock, en Suiza, mientras Pakistán reforzó sus gestiones de mediación con una visita oficial a Teherán. Desde la diplomacia iraní aseguraron que no existe urgencia para una nueva reunión, aunque anticiparon que esperan retomar las conversaciones en los próximos días.