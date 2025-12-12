Irán vuelve a detener a Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023

La fundación que lleva su nombre informó que el operativo fue “violento”, aunque aún no se conocieron detalles oficiales sobre los motivos jurídicos de la medida. Su esposo, Taghi Rahmani, que vive en París, confirmó lo ocurrido y señaló que permanece sin información precisa sobre el estado actual de la detenida.

Mohammadi, de 53 años, había recibido en diciembre de 2024 un permiso de salida de prisión por razones de salud. Presenta antecedentes de problemas cardíacos y complicaciones respiratorias, situación que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado en varias oportunidades, alertando por la falta de atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario iraní.

A lo largo de más de dos décadas, Mohammadi se destacó en su país por rechazar tanto la pena de muerte como la represión hacia las mujeres y minorías. Participó en espacios estudiantiles, en grupos civiles y luego se integró al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, donde llegó a ocupar un rol de liderazgo.

Esa trayectoria la llevó a enfrentar numerosas causas judiciales. Desde joven, fue arrestada repetidas veces y acumuló largas sentencias que, en distintos periodos, la mantuvieron años dentro de prisión. Aun así, desde la cárcel difundió artículos, denuncias y reportes sobre la situación de los presos políticos en Irán.

La detención de Mohammadi ocurre en un clima de vigilancia reforzada sobre voces críticas y organizaciones independientes dentro del país. Por ahora, las autoridades iraníes no informaron si Mohammadi será trasladada nuevamente a cumplir condena o si continuará bajo alguna forma de detención preventiva.

Su entorno aseguró que ampliará la información cuando pueda confirmar el paradero de la activista y las condiciones en que se encuentra.