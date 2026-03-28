Tensión en Medio Oriente: Israel ataca al corazón de la industria naval de Irán

La ofensiva impactó en instalaciones estratégicas en Teherán tras el mortífero ataque con misiles sobre Tel Aviv, en una escalada que eleva al máximo la tensión entre Israel e Irán.
En una jornada atravesada por la intensificación del conflicto en Medio Oriente, Israel lanzó una ofensiva directa contra el corazón del desarrollo naval iraní, en lo que aparece como una respuesta contundente al reciente ataque con misiles sobre su territorio.
El operativo se concretó durante la noche del sábado, cuando una serie de bombardeos impactó en Teherán, con foco en la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán, un complejo estratégico clave para la investigación y producción de buques, submarinos y tecnología militar marítima.
Según reportes desde el terreno, las explosiones se extendieron durante varios minutos y generaron densas columnas de humo visibles en distintos puntos de la capital iraní, reflejando la magnitud del daño. La ofensiva, de carácter quirúrgico, apunta a debilitar la capacidad de desarrollo tecnológico-militar del régimen.
Desde el mando israelí, el portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, advirtió que la operación forma parte de una campaña más amplia que podría intensificarse en las próximas horas. De acuerdo con sus declaraciones, ya están definidos nuevos objetivos sobre “componentes críticos” del sistema de defensa iraní.
El ataque se produce en un contexto de máxima tensión en Israel, luego de un bombardeo con misiles balísticos lanzado desde Irán que tuvo como blanco el centro del país.
El episodio más grave ocurrió en Tel Aviv, donde murió Vyacheslav Vidmant, de 52 años, al ser alcanzado por una submunición de una ojiva de racimo. El hombre se encontraba fuera de un refugio antiaéreo al momento del impacto, en un ataque que también dejó varios heridos y daños materiales.
El uso de este tipo de armamento, diseñado para dispersar múltiples explosivos en amplias superficies, elevó la preocupación por el impacto sobre población civil. Equipos de emergencia debieron desplegarse en al menos seis zonas afectadas por los proyectiles.
Además, se registraron heridos leves en el sur del país a raíz de la caída de fragmentos metálicos tras las intercepciones del sistema de defensa aérea israelí.
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