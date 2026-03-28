Tensión en Medio Oriente: Israel ataca al corazón de la industria naval de Irán

El ataque se produce en un contexto de máxima tensión en Israel, luego de un bombardeo con misiles balísticos lanzado desde Irán que tuvo como blanco el centro del país.

El episodio más grave ocurrió en Tel Aviv, donde murió Vyacheslav Vidmant, de 52 años, al ser alcanzado por una submunición de una ojiva de racimo. El hombre se encontraba fuera de un refugio antiaéreo al momento del impacto, en un ataque que también dejó varios heridos y daños materiales.

Captura de pantalla 2026-03-28 213232 El ataque con misiles sobre Tel Aviv dejó una víctima fatal y varios heridos, elevando la tensión entre Israel e Irán.

El uso de este tipo de armamento, diseñado para dispersar múltiples explosivos en amplias superficies, elevó la preocupación por el impacto sobre población civil. Equipos de emergencia debieron desplegarse en al menos seis zonas afectadas por los proyectiles.

Además, se registraron heridos leves en el sur del país a raíz de la caída de fragmentos metálicos tras las intercepciones del sistema de defensa aérea israelí.