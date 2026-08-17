Israel: ministro sugiere matar cada noche de forma "selectiva" a "30 o 40" palestinos

"Y en cuanto a los terroristas, no debe haber emigración para ellos. Simplemente debemos matarlos uno a uno", ha sostenido el ministro, que se encarga de supervisar el sistema policial y penitenciario israelí.

Sus palabras han suscitado críticas por parte de las autoridades iraníes, que han afirmado que es trata de una "cuota nocturna para las matanzas en Gaza". "Este criminal sionista habla simultáneamente de la expulsión de los palestinos y la construcción de asentamientos en toda Gaza. Estas confesiones deben registrarse y preservarse para el día del ajuste de cuentas y el juicio de estos criminales", apuntó el vicemninistro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, en un comunicado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, sitúan en más de 73.380 los palestinos muertos y en cerca de 174.300 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.