La actriz porno Stormy Daniels celebró la imputación a Trump

"Se ha hecho justicia. Una persona en el poder ya no está exenta de la ley, y no importa cuál sea su trabajo, o lo que diga su cuenta bancaria, debe rendir cuentas por las cosas que ha dicho y hecho”, expresó la denunciante en una entrevista exclusiva para el diario británico The Times.

Sin embargo, la estrella del cine para adultos deslizó que Trump puede llegar a sacar “provecho político de su imputación” y agregó que teme que “continúe dividiendo a la gente y levantándola en armas”.

expresidente-eeuu-donald-trump-fotografia-archivo_98.webp Donald Trump fue investigado por la Fiscalía de Nueva York por el pago de 130.000 dólares a la estrella de cine porno Stormy Daniels.

"Ya se ha salido con la suya incitando a un motín y causando muerte y destrucción”, señaló, en alusión al asalto al Capitolio en enero de 2021.

“Cualquiera que sea el resultado, va a causar violencia y va a haber heridos. Existe el potencial de que salgan muchas cosas buenas de esto, pero inevitablemente, también saldrán muchas cosas malas”, expuso Clifford, quien concedió la nota desde una ubicación secreta en Estados Unidos, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Indicó que desde el momento en el que Trump fue acusado ayer por la Justicia de Estados Unidos recibió amenazas violentas en todas las plataformas de redes sociales, correos electrónicos y por teléfono.

En este contexto, se declaró “asustada porque incluso el propio Trump incita a la violencia”. “De alguna manera, alienta a los tiburones”, sentenció.

Previamente, la actriz había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo recibido: “Gracias a todos por vuestro apoyo y amor. Tengo tantos mensajes que no los puedo responder y tampoco quiero descorchar mi champán”.