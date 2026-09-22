La advertencia de Trump a Irán en la asamblea de la ONU: "Hacemos un trato o los llevo al infierno"

A su vez, Trump reiteró su optimismo de alcanzar un acuerdo con Irán después de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en noviembre, en las que, según las encuestas, su partido puede perder el control del Congreso, en parte por los altos precios de los combustibles debido al conflicto.

“Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que ellos no lo hagan”, afirmó el republicano.

El presidente de Estados Unidos continuó diciendo: “Dos siglos y medio después de que la causa de la libertad encontrara su hogar en este continente, puedo decirles con orgullo que Estados Unidos está de vuelta, es hoy más fuerte que nunca”.

"Nuestra economía es la envidia del mundo. Nuestras Fuerzas Armadas son las más poderosas del mundo. Nuestra tecnología no tiene rival y somos líderes en prácticamente todo”, amplió Trump.

Su llegada a la sede de la ONU estuvo marcada por un intercambio poco amistoso con una cronista de la CNN, a quien reprochó su presencia, cuando fue consultado por temas de política internacional: “No deberías estar aquí, la CNN dijo que no iba a cubrir al Presidente”.

El discurso de Trump no fue televisado por las cadenas de los Estados Unidos (que se solidarizaron con la CNN, según difundían este martes cronistas de ese canal) pero sí fue seguido con atención por medios europeos e incluso los de Moscú.

Es que en las últimas horas, tres medios de comunicación estadounidenses anunciaron que demandarán a la administración estadounidense por la negativa del Gobierno a su acceso a la Casa Blanca, de acuerdo con un comunicado conjunto emitido este lunes por CNN, MSNOW y Politico.