EE.UU: sube el precio de la nafta y aumenta el riesgo de más inflación

El aumento de los combustibles no depende únicamente del valor del petróleo crudo. Los problemas de refinación también contribuyen a elevar el precio de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones.

Las refinerías están destinando una mayor parte de su capacidad a la producción de diésel, cuyo precio alcanzó un récord. Esta decisión reduce la cantidad disponible de gasolina y puede mantener la presión sobre los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Los combustibles volvieron a subir en Estados Unidos en medio de las restricciones al suministro de petróleo.

AAA señaló que el promedio nacional de la gasolina se encuentra nuevamente cerca del récord alcanzado este año, de US$ 4,56 por galón, registrado el 21 de mayo. El máximo histórico nacional fue de US$ 5,01, en junio de 2022.

La energía tiene un efecto directo sobre la inflación porque el combustible forma parte del gasto de los hogares y también de los costos de transporte y producción de las empresas.

Por ese motivo, una prolongación del aumento puede trasladarse a otros precios de la economía. El impacto puede alcanzar desde el transporte de mercaderías hasta los costos de producción y los pasajes aéreos.

El escenario también agrega un desafío para la política monetaria estadounidense. La evolución de los precios de la energía es seguida de cerca por la Reserva Federal debido a su capacidad para generar nuevas presiones inflacionarias.