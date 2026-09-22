Un toro de media tonelada saltó la barrera y causó pánico en una corrida en España

El animal, identificado como ‘Malacara’, superó la protección que separa el ruedo de las gradas durante una corrida en Murcia. No hubo heridos.
Un toro de aproximadamente media tonelada generó momentos de tensión al saltar la barrera que divide el ruedo de las gradas durante una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.
La sorpresiva reacción del animal quedó registrada en un video filmado por uno de los espectadores, que rápidamente comenzó a difundirse en las redes sociales.
En las imágenes aparece ‘Malacara’, nombre con el que fue identificado el ejemplar de la ganadería Los Espartales, mientras era lidiado en la arena por el torero portugués Duarte Fernandes, según informó 20 Minutos.
Después de salir del sector donde permanecía encerrado antes de la corrida, el toro corrió directamente hacia Fernandes, quien logró esquivarlo rápidamente. Instantes después, el animal realizó un espectacular salto y logró superar la barrera que divide el callejón de la zona destinada al público.
Tras conseguir atravesar la protección, el astado permaneció durante algunos minutos recorriendo el callejón, hasta que finalmente fue llevado nuevamente al toril.
De acuerdo con medios locales, el episodio no dejó personas heridas.