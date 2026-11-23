"Si no realizas estas tareas y no eres un miembro de la realeza en activo, no tendrás el tratamiento de Alteza Real, no dispondrás de una vivienda gratuita o subvencionada ni gozarás de privilegios especiales", señaló la fuente. De todos modos, podrían continuar con sus actividades particulares y generar sus propios ingresos.

Harry, Meghan y sus hijos, entre los principales afectados

Uno de los puntos más sensibles de la posible reforma tiene que ver con el futuro de Harry y su familia. El hijo menor de Carlos III podría perder formalmente su condición de príncipe, además de quedar definitivamente apartado de los privilegios vinculados a la Corona.

El duque de Sussex y Meghan Markle se alejaron de sus funciones oficiales en 2020, cuando acordaron dejar de utilizar públicamente el tratamiento de Alteza Real. Sin embargo, Harry conservó su título de príncipe y ambos mantuvieron sus distinciones como duques de Sussex.

La pareja dejó sus funciones oficiales en 2020, pero conservó sus títulos. Una futura reforma podría modificar esa situación.

La modificación también alcanzaría a sus hijos, Archie y Lilibet, de siete y cinco años, respectivamente. Los dos adquirieron el derecho a ser llamados príncipe y princesa cuando Carlos III asumió el trono, en septiembre de 2022. Según las revelaciones del libro, Guillermo buscaría que esas distinciones puedan ser retiradas legalmente.

Pero los cambios no terminarían en la familia de su hermano. Charlotte y Louis, los otros dos hijos de Guillermo y Kate Middleton, también podrían renunciar a sus títulos cuando lleguen a la adultez si deciden desarrollar una carrera profesional por fuera de las obligaciones de la monarquía.

La idea sería ofrecerles una alternativa similar a la que eligió la princesa Ana para sus hijos, Peter y Zara Phillips, quienes crecieron sin títulos reales y construyeron sus propias trayectorias profesionales. También los hijos del príncipe Eduardo y Sophie, lady Louise y James, vizconde Severn, no utilizan el tratamiento de Alteza Real.

La situación sería diferente para el príncipe George, el hijo mayor de Guillermo y Kate, cuyo futuro como heredero al trono no estaría sujeto a estos cambios.

Los príncipes de Gales también contemplarían cambios para el futuro de sus hijos, Charlotte y Louis.

La herramienta legal que podría utilizar Guillermo

Para llevar adelante la reorganización, los asesores constitucionales habrían identificado un mecanismo: las cartas patentes, documentos oficiales mediante los cuales el monarca puede establecer disposiciones sobre distintos aspectos de la institución.

Ese recurso fue utilizado por el rey Jorge V en 1917 para establecer quiénes podían recibir determinados títulos y tratamientos dentro de la familia real. De acuerdo con las revelaciones de Sykes, Guillermo podría recurrir a una herramienta similar para modificar las reglas vigentes.

La intención sería evitar que integrantes de la familia real conserven privilegios institucionales después de abandonar sus compromisos oficiales, como ocurrió con Harry y también con Andrés Mountbatten-Windsor.

Por el momento, el Palacio de Kensington no confirmó los supuestos planes. Un portavoz de los príncipes de Gales se limitó a señalar que, por norma general, no realizan comentarios sobre libros ni sobre las afirmaciones que aparecen en ellos.

Sin embargo, Guillermo ya había anticipado que tiene intención de introducir modificaciones cuando llegue al trono. Durante una conversación con el actor Eugene Levy para un programa de Apple TV, el año pasado reconoció que el cambio forma parte de sus planes.

"Lo acepto y disfruto de él. No le temo; de hecho, lo que me entusiasma es la posibilidad de impulsar ciertos cambios. No cambios excesivamente radicales, sino aquellos que considero necesarios", expresó el heredero.