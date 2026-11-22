Clave en la seguridad de EE.UU.

La base afectada, conocida como NCIC por sus siglas en inglés, constituye una herramienta fundamental para las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Contiene antecedentes penales, órdenes de detención, registros de vehículos y otros bienes robados, además de información sobre prófugos y personas desaparecidas.

El sistema es administrado por los servicios de información criminal del FBI y permite realizar consultas a organismos policiales locales, estatales y federales de todo el país.

Durante la entrevista, Trump sugirió que el ataque podría revelar información relacionada con la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

No obstante, el mandatario no presentó pruebas que respaldaran esa posibilidad. Según informó ABC News, los documentos vinculados con aquella investigación no forman parte de los registros del Centro Nacional de Información Criminal.

Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan establecer la magnitud del incidente y determinar si existió algún compromiso de información sensible.