El presidente estadounidense confirmó que el Centro Nacional de Información Criminal del FBI fue blanco de un ataque informático. La base contiene registros de prófugos, órdenes de detención, personas desaparecidas y bienes robados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Centro Nacional de Información Criminal del FBI fue blanco de un ciberataque, en un episodio que generó preocupación por la seguridad de una de las principales bases de datos utilizadas por las fuerzas policiales estadounidenses.
El mandatario reconoció el incidente durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, en la que aseguró que acababa de tomar conocimiento de lo ocurrido. “No es bueno, no me gusta”, expresó, sin brindar mayores precisiones sobre el alcance del ataque.
Según informaron CNN y NBC News, el FBI inició una investigación para determinar cómo se produjo la intrusión y quiénes podrían estar detrás de la operación informática. Sin embargo, la agencia federal evitó realizar comentarios oficiales.
Hasta el momento, se desconoce si los atacantes consiguieron extraer, modificar o comprometer información almacenada en el sistema.
La base afectada, conocida como NCIC por sus siglas en inglés, constituye una herramienta fundamental para las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Contiene antecedentes penales, órdenes de detención, registros de vehículos y otros bienes robados, además de información sobre prófugos y personas desaparecidas.
El sistema es administrado por los servicios de información criminal del FBI y permite realizar consultas a organismos policiales locales, estatales y federales de todo el país.
Durante la entrevista, Trump sugirió que el ataque podría revelar información relacionada con la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
No obstante, el mandatario no presentó pruebas que respaldaran esa posibilidad. Según informó ABC News, los documentos vinculados con aquella investigación no forman parte de los registros del Centro Nacional de Información Criminal.
Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan establecer la magnitud del incidente y determinar si existió algún compromiso de información sensible.
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