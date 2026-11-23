Trump respaldó el regreso de Huang

El presidente de Estados Unidos celebró la decisión a través de su plataforma Truth Social. Allí afirmó que el directorio había elegido el camino correcto y destacó que el país necesita el liderazgo de Huang para asegurar el crecimiento de la empresa y de la economía estadounidense.

Trump también señaló que su administración no tiene motivos para considerar que la reincorporación implique un peligro para la seguridad nacional. Según indicó, el fiscal general le confirmó que no existen pruebas de que Huang haya cometido alguna ilegalidad. El mandatario lo calificó como “un gran patriota y un tesoro nacional”.

En paralelo, solicitó a Nvidia que mantenga abierta su investigación interna sobre el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones, con el propósito de garantizar que la compañía respete sus obligaciones vinculadas a la seguridad nacional.

La renuncia que generó incertidumbre

Huang, cofundador de Nvidia, había presentado su renuncia el 12 de noviembre, con efecto inmediato. En ese momento, la empresa no había detallado los motivos de su salida.

La decisión se produjo después de que trascendieran versiones periodísticas sobre una relación personal con Alice Huang, una mujer que habría tenido vínculos con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China entre 2025 y 2026.

Funcionarios de la administración estadounidense aclararon que no habían llegado a la conclusión de que la mujer realizara tareas de espionaje para Beijing, mientras que el Gobierno chino rechazó las acusaciones.

Nvidia informó este lunes que un comité integrado por directores independientes lleva adelante una investigación sobre el caso, con asistencia de abogados externos. También aseguró que Huang colabora con el proceso.

La semana pasada, durante la presentación de resultados, Harvey Jones había señalado que el directorio aceptó por unanimidad la renuncia y que no contemplaba su regreso. La compañía incluso había contratado a la consultora Heidrick & Struggles para iniciar la búsqueda de un reemplazante.

Sin embargo, Huang manifestó en la red social X que estaría dispuesto a regresar si la junta consideraba que era la mejor alternativa.

El respaldo de Trump modificó el escenario

La intervención del presidente estadounidense modificó el panorama en Washington. Días antes, Trump había sostenido que Huang merecía una segunda oportunidad y, el domingo por la noche, publicó un mensaje en el que pidió expresamente su reincorporación.

“Espero que el directorio de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos”, escribió.

Horas antes del anuncio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había afirmado durante una entrevista televisiva que Huang ya no formaba parte de la compañía. La decisión de Nvidia se conoció menos de un día después del mensaje presidencial.

Nvidia atravesaba una fuerte caída bursátil

La reincorporación de Huang se produjo en un contexto complicado para la empresa, que había informado ingresos trimestrales por 115.800 millones de dólares.

El viernes anterior, sus acciones retrocedieron un 14%, hasta ubicarse cerca de los 125,5 dólares, luego de que Reuters difundiera que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) analizaba posibles irregularidades contables.Ese valor representaba una caída de casi el 48% respecto del máximo alcanzado el 6 de octubre.

Entre el 11 y el 20 de noviembre, Nvidia perdió alrededor de 1,04 billones de dólares de capitalización bursátil y acumuló siete semanas consecutivas de bajas, su peor racha desde 2008.

El retroceso también impactó en los principales indicadores de Wall Street: el Nasdaq cayó cerca de un 10% durante la semana pasada, en lo que fue su peor desempeño desde marzo de 2020, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones ingresaron en territorio de corrección, al registrar pérdidas superiores al 10% desde sus máximos.

Antes de conocerse la reincorporación de Huang, los futuros de los principales índices estadounidenses ya mostraban avances de entre el 1,5% y el 3%.