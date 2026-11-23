Clayton remarcó que los procesos de modernización tecnológica pueden provocar inconvenientes temporales y que los sistemas podrían experimentar interrupciones mientras se implementan los cambios. También aseguró que tanto el sector privado como el Gobierno están trabajando de manera anticipada para enfrentar estas dificultades.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, buscó transmitir tranquilidad respecto de la seguridad del sistema financiero. Consultado en un programa de CBS sobre si la población debía preocuparse por las fallas, respondió: "No, no deberían".

Bessent explicó que algunos inconvenientes se producen cuando las entidades financieras realizan ajustes y actualizaciones en sus mecanismos de seguridad frente a los avances de la IA. En ese sentido, mencionó los problemas registrados la semana pasada en J.P. Morgan.

Las fallas tecnológicas que encendieron las alarmas

Para ilustrar el proceso, el funcionario comparó las actualizaciones tecnológicas con una vacuna: "Creo que el pueblo estadounidense debería pensar en ello como una vacuna. Tu brazo puede doler, puedes sentirte un poco mal al día siguiente, pero aumenta tu inmunidad y resiliencia a largo plazo".

La advertencia se produce luego de una sucesión de fallas y vulneraciones de seguridad que afectaron distintos servicios e instituciones. Entre los episodios se registraron una interrupción nacional del tráfico aéreo, inconvenientes en los sistemas del banco Chase, una caída de casi 24 horas de Microsoft Outlook, problemas en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y un presunto ataque informático contra la base de datos criminal del FBI.

Los incidentes volvieron a poner en debate la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales y los desafíos que implica modernizar los sistemas para adaptarlos a los avances de la inteligencia artificial, sin comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.

Para ilustrar el proceso, el funcionario comparó las actualizaciones tecnológicas con una vacuna: "Creo que el pueblo estadounidense debería pensar en ello como una vacuna. Tu brazo puede doler, puedes sentirte un poco mal al día siguiente, pero aumenta tu inmunidad y resiliencia a largo plazo".

La advertencia se produce luego de una sucesión de fallas y vulneraciones de seguridad que afectaron distintos servicios e instituciones de Estados Unidos. Entre los episodios se registraron una interrupción nacional del tráfico aéreo, inconvenientes en los sistemas del banco Chase, una caída de casi 24 horas de Microsoft Outlook, problemas en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y un presunto ataque informático contra la base de datos criminal del FBI.