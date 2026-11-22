Se trata de Lars Eriksson, que era jefe comunal de un municipio en el norte de Suecia y actuaba bajo el seudónimo de Hans en las películas. Sus últimas dos producciones se estrenaron mientras estaba al frente de la comuna.
El intendente de Jokkmokk, una localidad de unos 4.600 habitantes ubicada en el norte de Suecia, renunció este mes tras salir a la luz su participación en varias películas pornográficas, según informó la televisión pública local SVT.
Se trata de Lars Eriksson, un exdiputado socialdemócrata de 56 años que actuaba bajo el seudónimo de "Hans" y que llegó a autodefinirse como "un vikingo" en una entrevista para la industria del cine para adultos.
La periodista de SVT que destapó el caso explicó que la repentina salida de Eriksson llamó su atención al no hacerse públicos los motivos, lo que despertó sus sospechas. Cuando inició la investigación, halló la fotografía de un hombre parecido al funcionario tomada en los premios AVN, el equivalente a los Óscar de la industria pornográfica.
Luego, logró vincular su faceta política con su carrera en el cine para adultos rastreando huellas digitales, como direcciones de correo electrónico y un número de celular.
Al ser consultado por por The Daily Mail, Eriksson aseguró por escrito que estuvo activo en el sector entre 2018 y 2022, antes de asumir su cargo en el municipio. Sin embargo, sus dos últimas producciones se estrenaron en 2025 y 2026, cuando ya ocupaba la jefatura administrativa, y fueron promocionadas hasta octubre de este año desde una cuenta en X bajo el nombre de "Hans". Al respecto, el exfuncionario sostuvo que él no administraba dicho perfil, ni decidía las fechas de lanzamiento.
Finalmente, el munipio de Jokkmokk decidió destituirlo en una reunión extraordinaria celebrada el 4 de noviembre alegando motivos de seguridad, y le concedió una indemnización de 594.104 coronas suecas (unos 58.000 dólares), equivalente a siete meses de salario. Según explicó un miembro del comité ejecutivo municipal, el historial descubierto exponía a Eriksson a posibles chantajes por parte de potencias extranjeras.
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