Al ser consultado por por The Daily Mail, Eriksson aseguró por escrito que estuvo activo en el sector entre 2018 y 2022, antes de asumir su cargo en el municipio. Sin embargo, sus dos últimas producciones se estrenaron en 2025 y 2026, cuando ya ocupaba la jefatura administrativa, y fueron promocionadas hasta octubre de este año desde una cuenta en X bajo el nombre de "Hans". Al respecto, el exfuncionario sostuvo que él no administraba dicho perfil, ni decidía las fechas de lanzamiento.

Finalmente, el munipio de Jokkmokk decidió destituirlo en una reunión extraordinaria celebrada el 4 de noviembre alegando motivos de seguridad, y le concedió una indemnización de 594.104 coronas suecas (unos 58.000 dólares), equivalente a siete meses de salario. Según explicó un miembro del comité ejecutivo municipal, el historial descubierto exponía a Eriksson a posibles chantajes por parte de potencias extranjeras.