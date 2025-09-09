La esposa del ex primer ministro de Nepal murió tras ser quemada por manifestantes

Según Khabarhub, el incidente ocurrió en su residencia en Dallu, un barrio de Katmandú, la capital, donde manifestantes la encerraron y prendieron fuego a la casa.

Fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, pero falleció durante el tratamiento a causa de las quemaduras, informaron las fuentes al medio.

Embed La esposa del ex primer ministro nepalí muere tras ser quemada por manifestanteshttps://t.co/aImViNQwcS pic.twitter.com/UcfHwFolKO — RT en Español (@ActualidadRT) September 9, 2025

Violenta protesta de los jóvenes

Nepal fue sacudida por el fuerte descontento de representantes de la generación Z. Los ministros del país fueron evacuados el martes desde su residencia en la localidad de Bhainsepati, ciudad de Lalitpur, en medio de las protestas que estallaron en el país tras el bloqueo de redes sociales. Se está brindando seguridad a funcionarios de alto rango en cuarteles militares.

En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú.

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, renunció en medio de los disturbios.

Con informaciòn de RT