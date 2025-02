La salud del papa Francisco: dieron a conocer el resultado de la última tomografía

"Las condiciones clínicas del Santo Padre en las últimas 24 horas han mostrado una nueva y leve mejoría. La leve insuficiencia renal detectada en los últimos días ha remitido. La tomografía computarizada de tórax (TAC), realizada ayer por la tarde, mostró una evolución normal de la inflamación pulmonar. Los análisis de sangre y las pruebas hematológicas de hoy confirmaron la mejoría de ayer", indicó la comunicación oficial de la Santa Sede.

Luego, el texto agregó: "El Santo Padre continúa con la oxigenoterapia de alto flujo. Tampoco hoy ha presentado crisis respiratoria asmática. Continúa la fisioterapia respiratoria. Aunque hay una ligera mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado. Por la mañana, el Santo Padre recibió la Eucaristía. En la tarde, estuvo dedicado a actividades laborales”.

“El Papa ha pasado una noche tranquila y está descansando”, había declarado más temprano, sin dar mayores detalles, el vocero papal, Matteo Bruni. En el día número 12 de internación, desde la Santa Sede también dijeron que el Papa seguía con su terapia, “sentado en un sillón” y que continuaba alimentándose normalmente.

También se detalló que el Papa había retomado su trabajo, algo que quedó evidente cuando se informó el martes que el lunes había recibido el lunes al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos, y al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, para firmar los decretos de algunos nuevos santos y beatos y convocar a un consistorio de cardenales para causas de canonización, pero sin fecha.

En medio de un clima de tensión, especulaciones de todo tipo y noticias falsas, esa visita que el Vaticano llamó formalmente “audiencia” creó varios interrogantes. Primero, porque muchos recordaron que Benedicto XVI anunció su decisión de renunciar justamente en un consistorio, que es una reunión solemne de cardenales para hablar de determinados temas, en este caso, para causas de canonización, el 11 de febrero de 2013.

Y segundo porque lo normal es que estos temas los siga el Dicasterio para las Causas de los Santos y no el cardenal Parolin, ni monseñor Peña Parra. ¿Por qué fueron ellos? Quien respondió a esta duda fue el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

En una entrevista con el Corriere della Sera, el religioso explicó que había sido él quien le mandó al Papa una carpeta con los decretos para firmar a través de la Secretaría de Estado. Como es sabido, debido a su estado delicado y con pronóstico reservado, de hecho, el Papa no recibe visitas, salvo excepciones.

“Estaba de acuerdo con el Papa en que le habría hecho llegar la carpeta a través de Parolin y Peña Perra”, indicó Semeraro al destacar que ya tenía en su poder los documentos con la diminuta firma de Francisco y la fecha del lunes 24 de febrero, que definió “una señal de esperanza”.

Papa Francisco Policlínico Gemelli Roma.jpg La gente se acerca hasta el Policlínico Gemelli y deja ofrendas para pedir por la salud de Francisco.

“Cuando me avisaron que había firmado los decretos me dije a mí mismo ‘así, alguien se podrá convencer que no se está muriendo’. Claro, hay dificultades, que tienen que ver con las condiciones de salud y con la edad. Pero, un poco bromeando, también podría decir que quizás todo esto le servirá como una lección para calmarse y cuidarse más en el futuro”, reflexionó.

Francisco, en efecto, debió ser internado el 14 de febrero después de arrastrar durante semanas una bronquitis que se trataba en forma doméstica en Santa Marta, que debido a su obstinación a seguir adelante, no detuvo su agenda de audiencias, incluso al aire libre, exponiéndose al frío.

En esas semanas, cuando se lo veía con el rostro hinchado por los corticoides, él mismo públicamente admitió dificultades en la respiración, excusándose y dándole a leer sus textos a un colaborador. Demostrando que la maquinaria vaticana no se detiene aunque el Papa siga enfermo y hospitalizado, el Vaticano en su boletín cotidiano del mediodía también este miércoles anunció otras cuatro nuevas designaciones de obispos.

Difundió, además un quirógrafo papal, es decir, un decreto titulado “Commissio de donationibus pro Sancta Sede” con el que Francisco creó una comisión permanente dedicada a recolectar donaciones y ofertas para la Sede Apostólica, “considerada la actual situación económica”.