León XIV alertó sobre la IA y alertó por la manipulación de las emociones

Según explicó el pontífice, los sistemas de IA no solo organizan información, sino que también intervienen en la comunicación entre las personas. En ese sentido, pidió no delegar el pensamiento propio en contenidos generados digitalmente y mantener una actitud crítica frente a lo que circula en plataformas y redes.

El Papa remarcó que la tecnología puede modificar aspectos centrales de la vida social si no se la utiliza con responsabilidad. Por eso, insistió en que el debate no debe centrarse solo en el avance técnico, sino en sus consecuencias humanas.

Emociones y algoritmos

Uno de los ejes del mensaje fue el rol de los algoritmos, que, según León XIV, priorizan estímulos rápidos y emocionales. Esta dinámica, explicó, puede reducir la capacidad de reflexión, dificultar la escucha y profundizar divisiones dentro de la sociedad.

También advirtió que considerar a la IA como una presencia omnisciente puede afectar la creatividad y el pensamiento analítico, reemplazándolos por respuestas automáticas basadas en datos estadísticos.

Relaciones simuladas

El pontífice dedicó un apartado a los chatbots diseñados para imitar sentimientos humanos. Señaló que estos sistemas pueden generar una falsa sensación de cercanía y ejercer una influencia emocional poco visible, ocupando espacios de intimidad que corresponden a las relaciones reales.

Para León XIV, sustituir el vínculo humano por interacciones con máquinas puede dañar el tejido social y generar una percepción distorsionada de la realidad.

Frente a este escenario, el Papa pidió a las autoridades nacionales y a los organismos internacionales avanzar en regulaciones que protejan a las personas de la manipulación emocional y de la difusión de contenidos engañosos.

Finalmente, sostuvo que el objetivo no es frenar la innovación, sino guiarla. Para eso, destacó la importancia de la educación como herramienta clave para comprender la IA, evaluar fuentes y usar la tecnología sin perder autonomía.