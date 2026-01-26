Elefantes 'invasores' ponen en alerta a aldeas de Indonesia

Esta situación no es nueva. Durante décadas, los elefantes de Sumatra han irrumpido en tierras agrícolas y barrios cercanos al parque, dañando cultivos, infraestructura pública y, en algunos casos, provocando muertes. Los habitantes locales reclaman medidas para proteger sus hogares y la intervención militar busca disuadir la entrada de los animales a las aldeas.

Un mamífero en peligro

El elefante de Sumatra está catalogado como especie críticamente en peligro de extinción. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), su población se estima entre 2.400 y 2.800 ejemplares. La organización advierte que la caza furtiva por el tráfico de marfil sigue siendo una amenaza grave y agrava la presión sobre la especie.

El plan de seguridad contempla, además de la presencia de tropas, la instalación de una barrera física para reducir el contacto directo entre los animales y las comunidades. Las autoridades locales aseguran que esta medida no busca afectar a los elefantes, sino proteger tanto a las personas como a los cultivos y caminos rurales.

Expertos señalan que este tipo de conflictos entre fauna salvaje y poblaciones humanas es común en varias regiones de Asia y África, donde la expansión de la agricultura y los asentamientos limita el espacio natural de los animales. El desafío, según coinciden, es combinar la protección de especies con la seguridad de las comunidades.