León XIV y Carlos III protagonizan un hecho histórico tras 500 años

Desde que el rey Enrique VIII de Inglaterra se separó de la autoridad católica en 1534, ningún monarca de las islas británicas había celebrado un acto religioso acompañado del Sumo Pontífice.

En una ceremonia que incluyó cantos en latín e inglés, el rey Carlos y el papa León XIV realizaron una oración universal. El acto representó un gesto de fraternidad entre ambas comunidades religiosas, pues el rey Carlos es también el gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra.

Carlos III se encuentra en una visita de Estado al Vaticano para conmemorar los lazos entre Iglesia católica y comunidad anglicana. A pesar de que el rey ya había celebrado encuentros con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, estos nunca incluyeron un rezo en conjunto.

León XIV anima a "luchar" por la "tierra, techo y el trabajo"

El papa León XIV respaldó este jueves a los movimientos populares del mundo y les recordó que la tierra, el techo y el trabajo son "derechos sagrados" que deben ser buscados y defendidos, siguiendo a su antecesor Francisco.

"Haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy reafirmo: "La tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar. Quiero que me oigan, que me escuchen decir: '¡Estoy con ustedes!'", exclamó.

El Pontífice recibió en el Aula Pablo VI del Vaticano a los participantes del V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, una reunión de sindicatos y cooperativas de todo el mundo, como los cartoneros argentinos, impulsada en 2014 por Francisco.

"¿Es realmente algo nuevo pedir tierra, techo y trabajo para los excluidos? Desde la perspectiva de los centros de poder mundial, ciertamente no", apuntó.