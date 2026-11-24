La pareja había viajado desde Orlando hasta Phoenix para asistir al funeral de un amigo cuando fue detenida por agentes migratorios.
Los acróbatas argentinos trabajan como artistas e instructores y desarrollaron su carrera profesional en espectáculos de Florida.
Agustín Baccega y Gustavo Romanello recibieron la autorización para esperar en libertad la resolución de sus trámites migratorios. Sus abogados y familiares gestionan la salida, que ocurrirá entre el miércoles y el jueves.
Los acróbatas cordobeses Agustín Baccega y Gustavo Romanello podrán recuperar la libertad bajo fianza luego de permanecer más de dos semanas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La decisión les permitirá esperar fuera de los centros de detención la resolución de sus respectivos procesos migratorios.
La noticia fue confirmada este martes por Lucía Baccega, hermana de Agustín, quien comunicó la novedad a través de sus redes sociales. “Pronto van a salir en libertad a esperar el veredicto”, expresó.
Según informó su abogado, Ray Ybarra Maldonado, la pareja podría abandonar los centros de detención entre este miércoles y el jueves, una vez que se completen los procedimientos administrativos y el pago de las fianzas correspondientes.
Aunque la autorización ya fue concedida, todavía quedan trámites pendientes para concretar la salida de ambos. Los familiares, amigos y representantes legales trabajan para completar las gestiones necesarias.
“Ambos están pagando para pasar la burocracia y al quedar en libertad poder encontrarse. Los amigos y abogados se están encargando de eso”, explicó Lucía en diálogo con TN.
La familia recibió la noticia con alegría, aunque mantiene la cautela hasta que los dos puedan abandonar efectivamente los lugares de detención. “Estamos muy felices por ellos. Aún hay que esperar que estén afuera”, agregó.
Por qué fueron detenidos por el ICE
Baccega y Romanello fueron arrestados el 7 de noviembre en Phoenix, Arizona, cuando habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo. Desde entonces, permanecieron alojados en centros de detención separados, sin posibilidades de verse ni mantener contacto cotidiano.
Ambos son acróbatas e instructores y desarrollaron su actividad profesional en espectáculos de Florida. Habían ingresado legalmente a Estados Unidos en 2020 y cuentan con solicitudes de asilo pendientes.
La detención generó preocupación entre sus familiares, que reclamaban que pudieran continuar sus respectivos procedimientos migratorios fuera de prisión. Su abogado también había cuestionado la necesidad de mantenerlos bajo custodia mientras avanzaban sus expedientes.
Durante los días de encierro, Agustín había relatado el impacto emocional que le provocaba estar separado de su esposo. En una entrevista con Noticias Telemundo, expresó: “Lloro todos los días”.
También contó que una carta escrita a mano por Romanello era uno de los pocos medios que había tenido para mantener el contacto con él durante la detención.
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