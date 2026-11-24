“Ambos están pagando para pasar la burocracia y al quedar en libertad poder encontrarse. Los amigos y abogados se están encargando de eso”, explicó Lucía en diálogo con TN.

La familia recibió la noticia con alegría, aunque mantiene la cautela hasta que los dos puedan abandonar efectivamente los lugares de detención. “Estamos muy felices por ellos. Aún hay que esperar que estén afuera”, agregó.

Por qué fueron detenidos por el ICE

Baccega y Romanello fueron arrestados el 7 de noviembre en Phoenix, Arizona, cuando habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo. Desde entonces, permanecieron alojados en centros de detención separados, sin posibilidades de verse ni mantener contacto cotidiano.

Ambos son acróbatas e instructores y desarrollaron su actividad profesional en espectáculos de Florida. Habían ingresado legalmente a Estados Unidos en 2020 y cuentan con solicitudes de asilo pendientes.

La detención generó preocupación entre sus familiares, que reclamaban que pudieran continuar sus respectivos procedimientos migratorios fuera de prisión. Su abogado también había cuestionado la necesidad de mantenerlos bajo custodia mientras avanzaban sus expedientes.

Durante los días de encierro, Agustín había relatado el impacto emocional que le provocaba estar separado de su esposo. En una entrevista con Noticias Telemundo, expresó: “Lloro todos los días”.

También contó que una carta escrita a mano por Romanello era uno de los pocos medios que había tenido para mantener el contacto con él durante la detención.