Los megaejercicios de Rusia y Bielorrusia ante la mirada de la OTAN

"Un nivel de apertura como el que mostramos y garantizamos en estos ejercicios es difícil de imaginar. La razón principal es que no tenemos nada que ocultar, eso es lo primero. Y lo segundo, estamos interesados en reducir la tensión en la región de Europa del Este y, para ello, estamos tomando pasos prácticos reales", declaró el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jrenin.

En este contexto, el ministro bielorruso se reunió con dos agregados militares estadounidenses en el campo de entrenamiento, donde le agradecieron la invitación. "Les mostraremos todo lo que les interese. Todo lo que quieran. Pueden ir allí, mirar y hablar con la gente", afirmó Jrenin a los militares estadounidenses.

El simulacro militar Západ-2025 se desarrollará hasta mañana en varios polígonos rusos y bielorrusos, así como en los mares Báltico y de Barents. Los objetivos del ejercicio son mejorar las habilidades de los militares, el nivel de interacción y el entrenamiento de campo de los grupos de tropas regionales y de coalición en la solución de tareas conjuntas para mantener la paz, proteger los intereses y garantizar la seguridad.

Dos bielorrusos detenidos tras la intercepción de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Polonia

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció este lunes la detención de dos ciudadanos bielorrusos tras la interceptación de un dron que estaba sobrevolando edificios gubernamentales en Varsovia, la capital del país.

"El Servicio de Protección Estatal ha neutralizado recientemente un dron que operaba sobre edificios gubernamentales (calle Parkova) y el Palacio Belwederski. Dos ciudadanos bielorrusos han sido detenidos. La Policía está investigando las circunstancias del incidente", informó a través de su perfil en la red social X. Estos hechos tienen lugar en el marco de las recientes tensiones entre Varsovia y Minsk, cuyas fronteras están cerradas con motivo de las maniobras militares conjuntas entre Bielorrusia y Rusia.

Además, la semana pasada el propio Tusk comunicó la detención de un supuesto espía bielorruso y la expulsión de un diplomático, también bielorruso, involucrado en una red de espionaje en Europa.