Lula critica la guerra contra Irán y apunta a los líderes que actúan como "dueños del mundo"

El presidente de Brasil cuestionó las políticas expansionistas y defendió la soberanía de los países en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó duras críticas a la guerra contra Irán y cuestionó a los líderes internacionales que, según afirmó, se comportan como “dueños del mundo”.
Durante la apertura de la 17.ª Caravana Federativa en San Pablo, el mandatario expresó su preocupación por el avance de los conflictos armados y por el accionar de algunas potencias que, a su entender, ponen en riesgo la soberanía de otros países.
“No podemos tener a alguien levantándose por la mañana y diciendo: me voy a tomar Groenlandia, me voy a tomar el canal de Panamá, me voy a tomar Cuba, me voy a tomar Venezuela”, sostuvo Lula, en una frase interpretada como una referencia directa al presidente estadounidense Donald Trump.
El líder brasileño también se refirió puntualmente al conflicto en Medio Oriente y, aunque aclaró que no comparte el régimen iraní, remarcó la necesidad de respetar principios básicos del derecho internacional.
“Necesitamos respetar la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los países”, afirmó.
En esa línea, Lula volvió a insistir en la necesidad de una salida diplomática, postura que Brasil viene sosteniendo desde el inicio de la escalada. El mandatario ya había advertido sobre los riesgos globales del conflicto, incluyendo su impacto económico.
Además, recordó el rol que tuvo Brasil en 2010, cuando junto a Turquía intentó mediar en un acuerdo nuclear con Irán para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear. Según señaló, aquella iniciativa fue desestimada por las potencias occidentales.
“Cuando pensé que Brasil y Turquía iban a ganar el Premio Nobel de la Paz, Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron el bloqueo”, cuestionó. Y agregó que esa decisión respondió a que su país no forma parte del núcleo de poder del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las declaraciones de Lula se dan en un contexto internacional marcado por la intensificación del conflicto, que ya genera preocupación global por sus consecuencias políticas, económicas y energéticas, además de un creciente llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación.
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