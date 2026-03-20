Lula critica la guerra contra Irán y apunta a los líderes que actúan como "dueños del mundo"

“Necesitamos respetar la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los países”, afirmó.

Israel Hamás Franja de Gaza Guerra Medio Oriente La guerra contra Irán genera tensión global y reaviva pedidos de una salida diplomática.

En esa línea, Lula volvió a insistir en la necesidad de una salida diplomática, postura que Brasil viene sosteniendo desde el inicio de la escalada. El mandatario ya había advertido sobre los riesgos globales del conflicto, incluyendo su impacto económico.

Además, recordó el rol que tuvo Brasil en 2010, cuando junto a Turquía intentó mediar en un acuerdo nuclear con Irán para garantizar el uso pacífico de la energía nuclear. Según señaló, aquella iniciativa fue desestimada por las potencias occidentales.

“Cuando pensé que Brasil y Turquía iban a ganar el Premio Nobel de la Paz, Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron el bloqueo”, cuestionó. Y agregó que esa decisión respondió a que su país no forma parte del núcleo de poder del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones de Lula se dan en un contexto internacional marcado por la intensificación del conflicto, que ya genera preocupación global por sus consecuencias políticas, económicas y energéticas, además de un creciente llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación.