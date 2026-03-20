"Operación Furia Ciega": una publicación británica muestra a Trump "cegado" por la guerra con Irán

Dos hermanas iraníes se toman de la mano mientras observan un edificio destruido por el fuego israelí. La guerra con Irán genera tensiones internacionales y repercusiones políticas en Estados Unidos.

Además, la publicación advierte que el escenario internacional podría repercutir directamente en la política interna estadounidense, generando mayor volatilidad y desgaste en el liderazgo del presidente.

La portada se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de todo el mundo, sumándose a la tradicional línea editorial de The Economist, conocida por sus ilustraciones provocadoras y sus posicionamientos firmes sobre los principales conflictos globales.