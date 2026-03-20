"Operación Furia Ciega": una publicación británica muestra a Trump "cegado" por la guerra con Irán

La revista The Economist publicó una portada provocadora en la que cuestiona la estrategia de Washington y sostiene que el conflicto debilita al presidente de Estados Unidos.
La influyente revista The Economist volvió a generar repercusión internacional con su nueva portada, titulada “Operación Furia Ciega”, en la que retrata al presidente estadounidense Donald Trump con un casco militar colocado al revés que le tapa los ojos.
La ilustración funciona como una fuerte crítica a la estrategia de Estados Unidos en la guerra contra Irán, al sugerir una conducción “a ciegas” en medio de la escalada bélica iniciada a fines de febrero junto a Israel.
Desde sus canales oficiales, el semanario fue contundente: calificó la campaña como “imprudente” y advirtió que el conflicto podría tener consecuencias políticas negativas para el mandatario republicano. “La campaña contra Irán debilitará al presidente de EE.UU. Eso lo enfurecerá. Advertencia: es un pésimo perdedor”, señalaron.
El artículo central sostiene que la guerra está volviendo a Trump “más débil y más enojado”, en un contexto donde un enfrentamiento prolongado podría erosionar sus principales fortalezas políticas. Entre ellas, menciona su capacidad de imponer su narrativa pública, su influencia y su control dentro del Partido Republicano.
Además, la publicación advierte que el escenario internacional podría repercutir directamente en la política interna estadounidense, generando mayor volatilidad y desgaste en el liderazgo del presidente.
La portada se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de todo el mundo, sumándose a la tradicional línea editorial de The Economist, conocida por sus ilustraciones provocadoras y sus posicionamientos firmes sobre los principales conflictos globales.
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