En el comunicado, la cartera a cargo de Pablo Quirno llamó "una vez al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización".

"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", concluyó el comunicado.