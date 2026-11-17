Lo hizo a través de un comunicado de la Cancillería. Las actividades de la hermana del rey Carlos III ocurren en medio del arbitraje entre la Argentina y Gran Bretaña por la explotación ilegal de recursos petrolíferos en el archipiélago.
El Gobierno manifestó este martes su rechazo a las actividades que la princesa Ana, de la Casa Real Británica, realiza en las Islas Malvinas, en medio del arbitraje que protagonizan la Argentina y el Reino Unido en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) por la explotación ilegal de los recursos petrolíferos en el archipiélago.
A través de un comunicado, la Cancillería considera que la visita de la realeza se lleva a cabo "en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos redundantes". "Dicha visita oficial -continuó el texto- constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencia ilegítimas, lo que llevado a la Argentina a iniciar una arbitraje ante la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y pedir medidas provisionales de urgencia al TIDM".
La princesa Ana, única hermana del rey Carlos III, llegó a las Islas el 9 de noviembre pasado, junto con su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. Su gira, que finalizará el próximo viernes 20 de noviembre, se enmarca en su rol de patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación del patrimonio y el ambiente de ese archipiélago, según explicaron desde el Palacio de Buckingham.
El viaje coincidió con el inicio de las audiencias en Hamburgo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde la Argentina reclama frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona.
En el comunicado, la cartera a cargo de Pablo Quirno llamó "una vez al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización".
"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", concluyó el comunicado.
comentar