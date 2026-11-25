Caputo consideró que estos movimientos deben analizarse dentro de ese contexto internacional y remarcó que la política económica permite contener sus efectos sobre los precios. “Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through es cada vez menor”, afirmó.

Inflación y precios

Sobre la posibilidad de que esta suba pase a precios, y acelere la inflación, sostuvo que no tiene temor de que suceda porque confía en la robustez del programa económico que lidera. "La inflación núcleo viene corriendo a niveles del 20% anual, por lo tanto nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional", señaló.

Por último, el ministro ratificó la continuidad de la estrategia oficial y sostuvo que el Gobierno mantiene la confianza en el rumbo económico. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que, si vamos por este camino, vamos a terminar con una inflación internacional”, sostuvo.

Caputo cuestionó el concepto de “recesión técnica”

Caputo relativizó el concepto de “recesión técnica” en la que cayó la actividad entre abril y septiembre de 2026 y sostuvo que el aumento del riesgo país tiene como base un componente político local, debido al temor al cambio de modelo.

El jefe del Palacio de Hacienda buscó encapsular en un marco teórico el concepto de “recesión técnica” al sostener que es una definición “arbitraria”.

Caputo salió al cruce de las interpretaciones sobre la situación de la economía, luego de que ayer el INDEC informara una caída de la actividad de 1,2% en septiembre, con lo cual se completaron dos trimestres consecutivos con resultado negativo.

“La definición de recesión técnica es arbitraria y no tiene que ver con la profundidad”, dijo el ministro.

Caputo invocó la definición del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, comité que establece cuándo comienza y cuándo termina una recesión a partir de tres dimensiones: 1) profundidad: cuánto cayó la actividad económica; 2) duración: cuánto tiempo se extendió la caída; y 3) difusión: si la caída alcanzó a muchos sectores de la economía o solo a algunos.

El ministro afirmó que en agosto y septiembre la actividad se recuperó 1,4% en forma acumulada y sostuvo que la baja de julio de 2,5% es un número anormal que influyó en el resultado final del período.

Insistió en que en ese mes confluyeron una serie de factores, como lluvias superiores a lo habitual, el aumento del precio del gas y el parate que generó el Mundial de Fútbol.

“Veo que los números de agosto y septiembre son positivos y veremos cómo da de octubre y noviembre. Septiembre deja un arrastre positivo de 0,9%. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento”, añadió el jefe del Palacio de Hacienda.