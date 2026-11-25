De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las dosis de drogas y las píldoras estaban distribuidas en diferentes lugares de la casa. Entre los escondites identificados había cajas de pañuelos, gabinetes de cocina, cajas de vino y una caja fuerte ubicada en el sótano. También encontraron sustancias sobre la mesa del comedor.

El hallazgo permitió secuestrar distintos elementos que forman parte de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Según los registros judiciales citados en la información del caso, Paulus y el hombre detenido junto a ella enfrentan cargos por posesión y distribución de sustancias ilícitas.

La acusación también contempla agravantes vinculados con la presunta actividad de comercialización en las inmediaciones de un establecimiento educativo. Este tipo de circunstancias puede incrementar la gravedad de los cargos, de acuerdo con la legislación aplicable.

Al momento de su detención, Paulus negó tener conocimiento de la presencia de los narcóticos en la vivienda. Su situación judicial deberá resolverse en el marco del proceso correspondiente, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El distrito escolar confirmó que una de sus docentes fue apartada de sus funciones mientras avanza el caso.

Tras conocerse el procedimiento, las autoridades educativas confirmaron que una docente había sido suspendida administrativamente. Sin embargo, evitaron brindar detalles sobre su identidad y las circunstancias específicas de la medida.

La Policía, por su parte, buscó aclarar el alcance de la investigación y señaló que no había estudiantes involucrados en la presunta red de narcomenudeo.

El caso generó repercusión debido a la trayectoria de la docente dentro del sistema educativo local y a la cercanía entre la vivienda investigada y una escuela primaria. Paulus llevaba cerca de 20 años desempeñándose en el distrito escolar de Phillipsburg y estaba a cargo de un quinto grado.