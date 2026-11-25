La maestra enfrenta cargos por posesión y distribución de sustancias ilícitas, según los registros judiciales.
Jennifer Paulus, de 45 años, fue detenida en Nueva Jersey por su presunta participación en una red de distribución de drogas.
La docente, de 45 años, fue arrestada junto a otro hombre, acusada de distribuir metanfetamina y medicamentos controlados. La Policía descartó la participación de alumnos.
Una docente de quinto grado de una escuela primaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, fue detenida por su presunta participación en una red de distribución de drogas que operaba en una vivienda ubicada a pocas cuadras de un establecimiento educativo. La mujer, identificada como Jennifer Paulus, tiene 45 años y llevaba casi dos décadas trabajando en el distrito escolar de Phillipsburg.
El arresto se produjo la semana pasada, durante un operativo policial en el que también fue detenido un hombre de 44 años. Ambos están acusados de poseer y distribuir metanfetamina y medicamentos controlados. Según la investigación, las sustancias eran almacenadas y presuntamente comercializadas desde una propiedad situada a la vuelta de la esquina de una escuela.
Las autoridades aclararon que ningún estudiante estuvo involucrado en las actividades investigadas. Por su parte, el distrito escolar confirmó que una de sus docentes fue suspendida administrativamente, aunque no difundió oficialmente su identidad.
Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un registro de la vivienda y encontraron distintas sustancias y medicamentos ocultos en varios sectores de la propiedad.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las dosis de drogas y las píldoras estaban distribuidas en diferentes lugares de la casa. Entre los escondites identificados había cajas de pañuelos, gabinetes de cocina, cajas de vino y una caja fuerte ubicada en el sótano. También encontraron sustancias sobre la mesa del comedor.
El hallazgo permitió secuestrar distintos elementos que forman parte de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
Según los registros judiciales citados en la información del caso, Paulus y el hombre detenido junto a ella enfrentan cargos por posesión y distribución de sustancias ilícitas.
La acusación también contempla agravantes vinculados con la presunta actividad de comercialización en las inmediaciones de un establecimiento educativo. Este tipo de circunstancias puede incrementar la gravedad de los cargos, de acuerdo con la legislación aplicable.
Al momento de su detención, Paulus negó tener conocimiento de la presencia de los narcóticos en la vivienda. Su situación judicial deberá resolverse en el marco del proceso correspondiente, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Tras conocerse el procedimiento, las autoridades educativas confirmaron que una docente había sido suspendida administrativamente. Sin embargo, evitaron brindar detalles sobre su identidad y las circunstancias específicas de la medida.
La Policía, por su parte, buscó aclarar el alcance de la investigación y señaló que no había estudiantes involucrados en la presunta red de narcomenudeo.
El caso generó repercusión debido a la trayectoria de la docente dentro del sistema educativo local y a la cercanía entre la vivienda investigada y una escuela primaria. Paulus llevaba cerca de 20 años desempeñándose en el distrito escolar de Phillipsburg y estaba a cargo de un quinto grado.
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