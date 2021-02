Matan al embajador italiano en el Congo

El convoy del Programa Mundial de Alimentos fue atacado alrededor de las 10.15 am hora local durante un intento de secuestro cerca de la ciudad de Kanyamahoro, a unas 10 millas al norte de la capital regional, Goma, dijo un portavoz del parque nacional Virunga.

"Con profundo pesar, la Farnesina (Ministerio de Exteriores) confirma la muerte, hoy en Goma, del embajador de Italia en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, y de un carabinero", expresó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Gravemente herido de bala en el abdomen, el embajador, de 43 años, fue evacuado a un hospital de Goma en un estado crítico, pero murió como consecuencia de sus heridas,

Otras dos personas, una de ellas un soldado italiano, murieron en el ataque, dijo de su lado el mayor Guillaume Djike, portavoz del Ejército en la región de Kivu del Norte, sin precisar la identidad de las víctimas. Por una cuestión protocolar, la Cancillería italiana, la Farmesina, no anuncia los nombres del personal fallecido en cumplimiento de su deber antes de informar a sus familiares.

El ataque parece haber sido parte de un intento de secuestrar a personal de la ONU. El embajador viajó en un convoy compuesto por dos vehículos del Programa Mundial de Alimentos que también incluía al Jefe de Delegación de la UE: había un total de 7 personas a bordo.

"Me enteré con gran consternación e inmenso dolor de la muerte hoy de nuestro Embajador en la República Democrática del Congo y de un soldado de los Carabinieri. Dos servidores del Estado que nos fueron arrebatados violentamente en cumplimiento de su deber. Las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido", dijo el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio, en Twitter.

"Hoy el Estado lamenta la pérdida de dos de sus hijos ejemplares y se reúne en torno a sus familias y sus amigos y colegas en la Farnesina y en los Carabinieri", agregó. El canciller italiano estaba esta mañana en Bruselas, participando de un encuentro para analizar la situación del opositor ruso Alexéi Navalny, y emprendió de inmediato su retorno a Roma para ponerse al frene de esta situación.

Todavía no están claras las causas ni el grupo armado que ha llevado a cabo el ataque, pero el ministro promete no escatimar esfuerzos para esclarecer los hechos. Pese a la presencia del ejército congoleño y las fuerzas de la MONUSCO, el noreste de RD Congo lleva años sin salir de un largo conflicto en el que participan decenas de grupos armados rebeldes, tanto nacionales como extranjeros.

"Las fuerzas armadas congoleñas rastrillan (la zona) para saber quiénes son los atacantes", indicó el Ejército de la República Democrática del Congo. Hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del mortal ataque.

El ataque contra el convoy del PMA tuvo lugar al norte de Goma, ciudad más importante de la provincia de Kivu del Norte, escenario de violencia por parte de grupos armados desde hace más de 25 años. Esta región alberga el parque nacional de Virunga, joya turística amenazada, que es también objeto de conflictos entre los grupos armados que se disputan el control de sus riquezas naturales.

Decenas de grupos armados operan en Virunga y sus alrededores, que se encuentra a lo largo de las fronteras de la República Democrática del Congo con Ruanda y Uganda. Los guarda parques han sido atacados repetidamente, incluidos seis que murieron en una emboscada el mes pasado.

En mayo de 2018, hombres armados atacaron un vehículo que transportaba a turistas que viajaban desde Goma a su alojamiento en el parque nacional Virunga, cerca de donde fue emboscado el convoy de Attanasio. Un guardabosques de 25 años fue asesinado a tiros, un conductor congoleño resultó herido y la milicia retuvo a dos turistas británicos durante la noche.

¿Quién era Luca Attanasio?

El embajador tenía 43 años y estaba casado con tres hijas. Era licenciado en Comercio y fue diplomático en las embajadas en Suiza, Marruecos y Nigeria.

Llegó a la República Democrática del Congo en el 2017. Había sido el jefe de misión de Italia en Kinshasa desde 2017 donde llevó a cabo numerosos proyectos humanitarios y fue nombrado embajador en 2019.

El año pasado recibió el Premio Internacional Nassiriya por la Paz “por su compromiso con la salvaguarda de la paz entre los pueblos y por haber contribuido a la implementación de importantes proyectos humanitarios, distinguiéndose por su altruismo, dedicación y espíritu de servicio para apoyar a las personas en dificultades”.

La misión de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria de la ONU en la República Democrática del Congo es una de las operaciones de este tipo más importantes y peligrosas del mundo.