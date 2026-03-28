Multitudes marcharon contra Trump bajo la consigna "No Kings"

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Sin embargo, el Gobierno nacional desestimó el impacto de las protestas. La Casa Blanca afirmó que se trata de manifestaciones impulsadas por redes de financiamiento de izquierda y minimizó su alcance. En la misma línea, el Comité Nacional Republicano del Congreso cuestionó el carácter de las marchas y las definió como expresiones extremistas.

Protestas EE.UU.

Eventó central en Minnesota

El evento central en Minnesota también tuvo un fuerte componente simbólico. La convocatoria se realizó en un contexto de tensión tras episodios recientes vinculados a operativos migratorios en ese estado, que derivaron en la muerte de civiles y reforzaron el clima de conflictividad.

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La jornada incluyó la participación de figuras públicas como Bruce Springsteen, quien presentó una canción en homenaje a las víctimas de esos hechos, y la presencia de referentes políticos como Bernie Sanders, junto a artistas y activistas como Jane Fonda y Joan Baez.

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Las manifestaciones no se limitaron al territorio estadounidense. También se registraron protestas en ciudades de Europa y otros continentes, como París, Roma y Londres, donde grupos de manifestantes expresaron su rechazo a las políticas exteriores de Washington y a los conflictos armados en curso.

Según los organizadores, las marchas reflejan un creciente malestar social que atraviesa distintos sectores de la sociedad estadounidense, más allá de alineamientos partidarios. “Estas acciones están cruzando fronteras ideológicas y geográficas”, señalaron.

Con una convocatoria masiva y un mensaje unificado bajo la consigna “No Kings”, las protestas expusieron el nivel de polarización política en Estados Unidos y anticipan un escenario de creciente tensión en la antesala de nuevas definiciones electorales y debates sobre el rumbo del país.