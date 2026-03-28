Multitudes marcharon contra Trump bajo la consigna "No Kings"

Organizaciones opositoras convocaron más de 3.000 protestas en los 50 estados y estiman que participaron millones de personas. La Casa Blanca desestimó las manifestaciones y habló de “financiamiento izquierdista”.
Miles de personas se movilizaron este sábado en distintas ciudades de Estados Unidos para rechazar las políticas del presidente Donald Trump, en el marco de la jornada de protestas denominada “No Kings” (“No a los reyes”). Los organizadores aseguraron que se trató de una de las mayores convocatorias recientes, con más de 3.100 eventos en todo el país y una participación que podría superar los 9 millones de manifestantes.
Las protestas se replicaron en los 50 estados y tuvieron como epicentro el estado de Minnesota, donde se realizó el acto principal en el Capitolio de St. Paul. Allí, se esperaba la presencia de hasta 100.000 personas en una jornada que combinó consignas políticas, reclamos sociales y expresiones culturales.
En Washington D. C., cientos de manifestantes marcharon hacia el National Mall, pasando por el Monumento a Lincoln, con carteles críticos hacia el mandatario y cánticos en rechazo a lo que consideran un avance autoritario del Gobierno. Las críticas apuntaron especialmente a las políticas migratorias, la participación en conflictos internacionales -como la guerra en Irán- y el retroceso en derechos civiles, en particular de las personas transgénero.
Desde la oposición, referentes de organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron un clima de intimidación hacia quienes protestan. En Nueva York, la directora de la Unión de Libertades Civiles local, Donna Lieberman, calificó a Trump como un “matón en jefe” y sostuvo que las movilizaciones buscan demostrar que existe resistencia frente a las decisiones oficiales.
Sin embargo, el Gobierno nacional desestimó el impacto de las protestas. La Casa Blanca afirmó que se trata de manifestaciones impulsadas por redes de financiamiento de izquierda y minimizó su alcance. En la misma línea, el Comité Nacional Republicano del Congreso cuestionó el carácter de las marchas y las definió como expresiones extremistas.
El evento central en Minnesota también tuvo un fuerte componente simbólico. La convocatoria se realizó en un contexto de tensión tras episodios recientes vinculados a operativos migratorios en ese estado, que derivaron en la muerte de civiles y reforzaron el clima de conflictividad.
La jornada incluyó la participación de figuras públicas como Bruce Springsteen, quien presentó una canción en homenaje a las víctimas de esos hechos, y la presencia de referentes políticos como Bernie Sanders, junto a artistas y activistas como Jane Fonda y Joan Baez.
Las manifestaciones no se limitaron al territorio estadounidense. También se registraron protestas en ciudades de Europa y otros continentes, como París, Roma y Londres, donde grupos de manifestantes expresaron su rechazo a las políticas exteriores de Washington y a los conflictos armados en curso.
Según los organizadores, las marchas reflejan un creciente malestar social que atraviesa distintos sectores de la sociedad estadounidense, más allá de alineamientos partidarios. “Estas acciones están cruzando fronteras ideológicas y geográficas”, señalaron.
Con una convocatoria masiva y un mensaje unificado bajo la consigna “No Kings”, las protestas expusieron el nivel de polarización política en Estados Unidos y anticipan un escenario de creciente tensión en la antesala de nuevas definiciones electorales y debates sobre el rumbo del país.
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