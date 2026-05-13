Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping

El mandatario republicano intentará avanzar en acuerdos comerciales con China, especialmente para incrementar la compra de alimentos y aeronaves estadounidenses, en una señal de acercamiento con Beijing tras meses de tensiones económicas.

“Somos las dos superpotencias”, declaró Trump antes de partir desde Washington. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”.

Desde el gobierno estadounidense también impulsan la creación de una “Junta de Comercio” bilateral, una herramienta pensada para reducir diferencias económicas y evitar una nueva guerra comercial como la que se produjo tras los aranceles impuestos por Trump el año pasado.

Aquella escalada derivó en represalias de China mediante restricciones sobre tierras raras, materiales estratégicos para la industria tecnológica, y terminó desembocando en una tregua temporal acordada en octubre.

La agenda de Trump en China

Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, esta es la agenda de los próximos días del mandatario norteamericano:

Jueves 14 - Hora local de Pekín

10:00: Saludo oficial con el presidente de la República Popular China en el Gran Palacio del Pueblo.

Saludo oficial con el presidente de la República Popular China en el Gran Palacio del Pueblo. 10:15: Reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo.

Reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo. 18:00: Banquete de Estado en el Gran Palacio del Pueblo.

Viernes 15 - Hora local de Pekín