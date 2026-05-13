Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará acuerdos comerciales en Beijing mientras crecen las tensiones por Irán y Taiwán.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Pekín la noche de este miércoles para su visita de Estado a China. Invitado por el presidente Xi Jinping, Trump se quedará en China hasta el viernes 15 de mayo.
Esta es la primera visita de un presidente después de casi nueve años, la segunda de Trump desde noviembre de 2017.
Los dos líderes conversarán sobre cuestiones importantes relativas a las relaciones bilaterales y la paz y el desarrollo mundial, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
La visita de Estado ocurre en un momento complejo para la Casa Blanca. Mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa alterando el escenario internacional, la economía estadounidense enfrenta el aumento de los precios de la energía y el desgaste político que eso provoca sobre la imagen de Trump.
El mandatario republicano intentará avanzar en acuerdos comerciales con China, especialmente para incrementar la compra de alimentos y aeronaves estadounidenses, en una señal de acercamiento con Beijing tras meses de tensiones económicas.
“Somos las dos superpotencias”, declaró Trump antes de partir desde Washington. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”.
Desde el gobierno estadounidense también impulsan la creación de una “Junta de Comercio” bilateral, una herramienta pensada para reducir diferencias económicas y evitar una nueva guerra comercial como la que se produjo tras los aranceles impuestos por Trump el año pasado.
Aquella escalada derivó en represalias de China mediante restricciones sobre tierras raras, materiales estratégicos para la industria tecnológica, y terminó desembocando en una tregua temporal acordada en octubre.
Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, esta es la agenda de los próximos días del mandatario norteamericano:
Jueves 14 - Hora local de Pekín
Viernes 15 - Hora local de Pekín
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