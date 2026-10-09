En el documento, también destacó: “El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria. Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid con su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más relevantes de nuestra época”.