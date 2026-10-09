El Comité Nobel de Noruega distinguió a la jueza sudafricana por su trayectoria en favor de la paz, los derechos humanos y la rendición de cuentas de los Estados y sus dirigentes.
La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”, de acuerdo con el anuncio realizado este viernes por el Comité Nobel de Noruega.
“El Comité Nobel Noruego ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz de 2026 a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”, indicó el organismo en un comunicado
En el documento, también destacó: “El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria. Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid con su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más relevantes de nuestra época”.
Asimismo, el escrito remarcó: “Navi Pillay ha exigido responsabilidades a Estados y líderes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. En todos los cargos que ha ocupado, ha subrayado la responsabilidad que tienen tanto los individuos como los Estados de respetar el Estado de derecho”.
En la edición de 2025, el reconocimiento había sido otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Con la distinción anunciada este viernes, el Nobel de la Paz se convirtió en el quinto premio comunicado durante la semana, después de los galardones de Literatura, Química, Física y Medicina.
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