Nicolás Maduro pidió paz y unidad desde prisión tras su audiencia en Nueva York

El exmandatario venezolano y su esposa llamaron a la reconciliación nacional en su primer mensaje público desde su captura en enero.
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció públicamente con un mensaje en el que llamó a la paz y la unidad nacional, dos días después de su audiencia judicial en Nueva York. Se trata de su primera comunicación directa desde que fue capturado en Caracas en enero pasado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, en un operativo militar estadounidense.
A través de redes sociales, ambos afirmaron estar “firmes, serenos y en oración permanente”, al tiempo que convocaron a los venezolanos a mantener el diálogo, la convivencia y el respeto. El mensaje también incluyó un agradecimiento por el apoyo recibido durante su detención, en medio de un proceso judicial que concentra atención internacional.
La publicación se conoció apenas dos días después de que Maduro y Flores comparecieran ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico, conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. El juez a cargo del caso rechazó desestimar la causa, que podría extenderse durante meses o incluso años debido a su complejidad.
Desde su traslado a Estados Unidos, el exmandatario permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn, en un proceso que abrió un escenario inédito en la relación entre ambos países y reconfiguró el tablero político venezolano.
El mensaje difundido este sábado también coincidió con movimientos diplomáticos del gobierno venezolano. Una delegación enviada por la administración encabezada por Delcy Rodríguez inició gestiones en Washington para recomponer vínculos con la administración de Donald Trump y restablecer presencia institucional en la capital estadounidense.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Maduro se mantiene como uno de los más relevantes a nivel internacional, no solo por la gravedad de los cargos sino también por sus implicancias políticas y geopolíticas. En ese contexto, su llamado a la unidad aparece como un intento de sostener influencia en Venezuela pese a su situación judicial.
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